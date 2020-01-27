Volkswagen’in 'sosis' başarısı otomobili geçti!

Volkswagen Golf, Passat gibi nice otomobili ile satışlarda üst sıralarda ya da üst sıralara oynuyor. Bu anlamda 2019 yılında 6.2 milyon adet otomobil üreten Volkswagen, birçok otomobil üreticisini geride bırakmış durumda. Ancak bu rakamlara rağmen Volkswagen’in en çok satan ürünü bir otomobil değil; bir sosis.

VOLKSWAGEN’İN CURRYWURST SOSİSLERİ 2019’A DAMGA VURDU

Wolfsburg’da çalışan Volkswagen işçilerinin günlük yemek ihtiyacını karşılamak için üretilen Currywurst isimli Volkswagen sosislerinin ünü, önce fabrika dışına sonra da tüm Almanya’ya yayıldı. Lezzetiyle insanları kendisine bağlayan Currywurst, zaman içinde Volkswagen’in iç ürünü olmaktan çıktı ve Currywurst sevenler için Volkswagen, 2019 yılına geldiğimizde tam 6.8 milyon adet sosis üretimi gerçekleştirdi.

CURRYWURST İLE MİDEMİZ YİNE GALİP GELDİ

Her ne kadar kulağa enteresan gelse de bir sosis, bir otomobil markasının en çok satan ürünü olmayı başardı. Currywurst, Volkswagen’in ürettiği 6.2 milyon adet otomobilin yanında, 6.8 milyon adet satarak markanın en çok satan ürünü oldu. Yani, midemiz yine galip geldi.

