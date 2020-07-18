Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen 2019 Nisan ayında düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı’nda SMV Concept adlı bir araç ile tanıştırmıştı bizleri. 5.1 metre uzunluğundaki otomobilin henüz konsept bir araç olduğunu söyleyen yetkililer, SUV kategorisinde olan bu otomobil için daha fazla detay vermemişlerdi. Neyse ki bugün, Volkswagen’in SMV olarak adlandırdığı bu en büyük SUV otomobili kamuflajlı da olsa görüntülenmeyi başardı.

SMV CONCEPT İLK KEZ KAMUFLAJLA YAKALANDI

SMV Concept’ten sızdırılan görüntülere baktığımızda dikkatimizi aracın çok büyük oluşu çekiyor. Bu büyüklüğüyle SUV’dan çok bir MPV’yi fazlasıyla andıran aracın ne yazık ki camları filmle kaplı. Ancak bilinen o ki SMV, toplamda 7 koltuğa sahip. Bu yönüyle de SMV, Volkwagen’in üreteceği en büyük otomobil olma unvanını fazlasıyla hak ediyor gibi. Zira, Volkswagen’in halihazırda 7 koltuklu bir otomobili yok.

Volkswagen SMV’nin 2.0 TSI motor seçeneğiyle çıkacağı ancak ilerleyen dönemlerde araca farklı güç seçeneklerinin de eklenileceği belirtilirken, bu motora turboşarjlı 2.5 litrelik VR5 motor seçeneğinin de ekleneceği söyleniyor. Oldukça performanslı olan bu motor, böylesine büyük bir otomobili fazlasıyla atak bir otomobile dönüştürecektir. 7 ileri DSG şanzıman ve 4 çekiş sistemi araçta bulunması tahmin edilen özellikler arasında yer alıyor.