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  4. Volkswagen, kompakt pick-up segmentine adım atacak mı? Açıklama geldi

Volkswagen, kompakt pick-up segmentine adım atacak mı? Açıklama geldi

21.06.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen'in ABD'deki yetkililerinden Duncan Movassaghi, Alman otomobil üreticisinin kompakt pick-up modeli üretip üretmeyeceğine ilişkin sorulara yanıt olabilecek bazı açıklamalarda bulundu.

Volkswagen, kompakt pick-up segmentine adım atacak mı? Açıklama geldi

Pick-up modellerin popülaritesi ABD dışındaki bölgelerde dahi artıyor. Hyundai gibi geleneksel olarak pick-up üretimi yapmayan bazı otomobil üreticilerinin bu segmente giriş yapması da bunun bir kanıtı. Ancak Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Amarok gibi bir modeli Avrupa'da satmasına ve Tarok gibi bir konsepti göstermesine rağmen kompakt pick-up modellere şimdilik pek sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

VOLKSWAGEN YETKİLİSİ: "MANTIKLI DEĞİL"

Volkswagen Amerika'nın yetkili isimlerinden Duncan Movassaghi, yaptığı açıklamalarla Volkswagen'in kompakt bir pick-up modeli üretip üretmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Movassaghi, Volkswagen'in önceliğinin mevcut (içten yanmalı motora sahip) araçları rekabetçi kırmak olduğunu, şu anda niş bir segmente (kompakt pick-up) yatırım yapmanın Volkswagen için mantıklı olmayacağını söyledi. Fakat yetkili isim bununla da sınırlı kalmadı.

ELEKTRİKLİ PICK-UP GELEBİLİR

Duncan Movassaghi, "Ancak ürün yelpazemizi pilli elektrikli araçlara (BEV) dönüştürürken, elektrikli pick-up kesinlikle bir seçenek olabilir" dedi. Bu, VW'nin aslında böyle bir model geliştirdiğini doğrulamıyor, ancak Movassaghi'nin dediğine göre, otomobil üreticisi bunu düşünüyor.

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