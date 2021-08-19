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Volkswagen kötü haberi verdi!

19.08.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil endüstrisi çip krizi ile baş etmeye çalışıyor. Bu anlamda bir kötü haber de Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den geldi.

Volkswagen kötü haberi verdi!

Çip krizi otomobil sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Yarı iletken tedarik sorunu nedeniyle firmalar üretimi durdurmak zorunda dahi kalabiliyorlar. Şimdi ise Volkswagen, yaptığı açıklama ile otomobil üretiminde bir azalma yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

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Volkswagen, Reuters'a yaptığı açıklamada yarı iletken tedarik sorunu nedeniyle üretimi daha da azaltması gerekebileceğini söyledi. "Şu anda üçüncü çeyrekte çip arzının çok değişken ve sıkı olmasını bekliyoruz" diyen otomobil firması, "Üretimde daha fazla değişiklik olasılığını göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Otomobil devi, durumun yıl sonuna kadar iyileşmesini beklediğini söylerken, ikinci yarıdaki üretim eksikliklerini de mümkün olduğunca kapatmayı hedeflediğini belirtti.

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