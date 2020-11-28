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Volkswagen Passat üretimini durduruyor iddiası!

28.11.2020 15:37 | Son Güncelleme:
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Volkswagen Passat üretimini durduruyor iddiası!

Volkswagen Passat üretiminin durdurulacağı iddia edildi. Automotive News Europe'un iddiasına göre Volkswagen, Passat'ın ABD versiyonundan sonra Avrupa'da satılan Passat'ın da fişini çekecek. Volkswagen Arteon ve Passat Variant için de bazı iddialar söz konusu.

Volkswagen Passat, Alman otomobil üreticisinin sedan otomobil yarışında rekabet ettiği en dişli otomobillerinden biri. Volkswagen, sedan otomobilinin üretimini ise Türkiye'de kuracağı fabrikaya kaydırmayı planlıyordu. Böylece Volkswagen elektrikli otomobillerine odaklanacaktı. Bu noktadaki gelişmeler bir kenara, Automotive News Europe şok bir iddia ile gündeme geldi. İddiaya göre Volkswagen, Passat'ın fişini çekmek üzere.

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Volkswagen, Motor1'in Automotive News Europe'a dayandırdığı haberine göre, ABD'de satılan Passat'tan sonra Avrupa pazarında satılan Passat modelinin de fişini çekecek. Görünüşe bakılırsa hem ABD pazarı için üretilen Passat hem de Avrupa pazarı için üretilen Passat 2023'te Volkswagen ailesinden ayrılacak. Üstelik iddialar, Arteon'un da Passat'a katılacağını gösteriyor.

Volkswagen Passat üretimi

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Passat Variant ise durumlar iddialara göre daha farklı. Zira haber kaynağının Volkswagen'e yakın isimlerine dayandırdığı bilgilere göre, Passat Variant bir süre daha bizlerle birlikte olacak. Bu hamlenin nedeninin ise Skoda Superb olduğu belirtiliyor. Son olarak tüm bunların doğrulanmayan iddialar olduğunu, Volkswagen'den konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatalım.

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