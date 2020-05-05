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Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

Volkswagen, elektrikli otomobil planları için Seat'tan vazgeçti. Alınan bilgilere göre Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli otomobil hayallerini Seat yerine başka bir marka ile gerçekleştirecek. Peki Volkswagen Seat'ten neden vazgeçti?

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda her marka gibi planlar yapıyor. Şirket içinden gelen bilgilere göre, bu planlarda alt marka Seat'ın ise ismi bir hayli fazla geçiyordu. Zira, Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretimi için Seat'tan başka bir isim düşünmüyordu. Ancak o planlar değişti. Volkswagen elektrikli otomobiller için Seat'in üstünü çizdi.

VOLKSWAGEN YÜZÜNÜ BAŞKA MARKALARA DÖNDÜ

Alınan bilgilere göre Volkswagen, alt markalarından birini seçerek uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretimine başlayacak. Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in açıklamalarına göre bu modeller, 20 bin eurodan ucuz olacak. En azından Şirketin CEO'sunun isteği bu yönde.

Volkswagen

YÖNETİM KURULU ONAYLAMADI İDDİASI

Seat konu hakkında bir açıklama yaptı. Seat, bu vazgeçiş kararının 'Volkswagen Grubu'nun markalar, üretim sistemleri ve pazarlara ilişkin strateji revizyonu çerçevesinde' alındığını söyledi. Ancak söylentiler Seat'ın açıklamalarıyla paralel değil. İddialara göre Seat seçimi, Volkswagen'in yönetim kurulundan geçemedi. Hal böyle olunca başka bir marka arayışına geçildi. Yeni markanın önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor. Böylece Volkswagen Grubu yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin üretimine başlayabilecek.

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