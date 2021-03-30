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Volkswagen Taigo fiyatları ne kadar? Yeni SUV Coupe modeli piyasaya çıkıyor...

30.03.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman marka Volkswagen yeni SUV Coupe modeli piyasaya çıkıyor. Gelişmiş özellikleri ve tasarımı ile görücüye çıkan yeni SUV'nin adının Taigo olduğu duyuruldu. Otomobil severlerin ilgisini çeken yeni SUV Coupe modelin fiyatı ise merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

Volkswagen Taigo fiyatları ne kadar? Yeni SUV Coupe modeli piyasaya çıkıyor...

Alman firma Volkswagen'in yeni SUV modeli görücüye çıkıyor. Taigo adı verilen yeni model gelişmiş teknolojik özellikleri ve heyecan verici tasarımı ile dikkat çekti. Araba severlerin ilgisini çeken yeni SUV model serisine dahil olan Volkswagen Taigo'nun fiyatı ise araştırılıyor. İşte, detaylar...

VOLKSWAGEN TAIGO FİYATLARI NE KADAR?

Volkswagen’in Taigo, 2021'in sonunda Avrupa’da, 2022 yılı başında Türkiye’de pazara sunulacak. Dünya prömiyerinin bu yaz yapılması planlanan Taigo'nun satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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VOLKSWAGEN TAIGO ÖZELLİKLERİ

Volkswagen’in küçük segmentteki yeni SUV model ailesine dahil olacak Taigo, sportif bir crossover modeli olarak dikkat çekiyor. Dinamik ve etkileyici bir tasarıma sahip yeni model, ekonomik TSI motor seçenekleri, standart LED farları, tamamen dijital kokpiti ve çok fonksiyonlu sürüş destek sistemleri ile satışa sunulacak.


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