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Volkswagen, teşviklerle 300 binden fazla dizel aracı yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Şirket, Almanya'da Euro1-5 emisyon standartlarına sahip 300 binden fazla aracın teşviklerle müşterilerden alınarak, Euro6 emisyon standartlara sahip yeni araçlarla değiştirildiğini duyurdu

BERLİN (AA) – Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in, Almanya'da 300 binden fazla eski dizel standartlarındaki araçları geri alarak, yeni araçla değiştirdiği bildirildi.

Volkswagen’den yapılan açıklamada, eski dizel araçlar için verilen teşviklere ilginin beklentileri önemli ölçüde aştığı belirtildi.

Açıklamada, Ağustos 2017'den beri Euro1-5 emisyon standartlarına sahip olan 300 binden fazla aracın müşterilerden alınarak, Euro6 emisyon standartlara sahip yeni araçlarla değiştirildiği bildirildi.

Euro5 emisyon ya da daha kötü standartlarına sahip araçlarını şirkete getiren müşterilere teşviklerin verildiği hatırlatılan açıklamada, teşviklerin seçilen yeni otomobilin modeline göre değiştiği ifade edildi.

Volkswagen, Almanya’da eski dizel aracını götürüp yeni dizel araç alacaklara teşvik primi verimi uyguluyor ve eski aracın değerinin yanında 500 avro ile 7 bin avro arasında teşvik veriyor. Uygulama, 30 Nisan 2019 tarihinde son bulacak.

- Dizel skandalı

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılınını eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Şirketin merkezi Almanya'da da, şirkete karşı, otomobil egzozlarındaki manipülasyonundan dolayı sürücüler adına Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV) ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından dava açılmıştı.

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araç dizel Volkswagen

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