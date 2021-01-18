Volkswagen Trasnporter T7 kış testlerinde yakalandı!

Covid-19 salgını ile bir çok geniş otomobile ilgi daha fazla arttı. Zaten daha önceleri bu Multivan modelleri, kamp yapabilecek tarza bir çok araç sahibi dönüştürmüştü. Popüler yönü artan bu araçlar da aynı oranda kendilerini geliştirmek için birbirleriyle yarışıyordu. Şimdilerde ise kameralara yakalanan Transporter, gelişim aşamasında olduğunu doğrular nitelikte sinyaller veriyor.

Model tasarım konusunda ön bölümde önemli değişim yaşamış. Far grubunda ve ızgarada büyük değişimler göze çarpıyor. Tampon grubu neredeyse bir önceki nesile çok benziyor. Model bir önceki nesile göre biraz daha alçak görünüyor. Ancak henüz üretim versiyonu ortaya çıkmadığı için bu söylem yanlış olabilir.

Alman otomobil üreticisi, test aracının başka bir araç gibi görünmesini sağlamak için bir dizi kamuflaj eklentiler kullanmış. Ancak detaylara dikkatli bakıldığında araçta nelerin değiştiği çok net anlaşılıyor. Bunun yanında otomobilin içinde de önemli değişimler bekleniyor. Ancak bu detaylara henüz erişemedik. Büyük oranda Volkswagen Golf modelinin içi ile birebir benzerlik bekleniyor. Yeni bir multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli burada bize merhaba diyecek.



