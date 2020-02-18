Volkswagen Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Kararın Şubat ayında açıklanacağı tahmin ediliyordu.Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de kurulması planlanan fabrikayla ilgili kararını bir kez daha ertelediği bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan ve şirket içindeki istişareler konusunda bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak, "daha zamanlarının olduğunu ve kararın yıl ortasına kadar bekleyebileceğini" söyledi.

Üzerlerinde zaman baskısı bulunmadığını belirten kaynak, "Kararı mutlaka Şubat ayı sonundaki Teftiş Kurulu toplantısında almamız gerektiği gibi bir durum yok" diye konuştu.

Volkswagen'ın yeni fabrikasını Manisa'da kurma konusunda kararını açıklaması, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Alman kamuoyunda yarattığı tepkiler nedeniyle ertelenmişti. Son olarak Aralık ayında şirketten yapılan açıklamada kararın Şubat ayında açıklanabileceği sinyali verilmişti.

Türkiye'ye alternatif aranmıyor

Şirket, kararın açıklanmasının sürekli ertelenmesine rağmen Türkiye'ye alternatif aranmadığını da vurgulamıştı.