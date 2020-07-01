‘‘Volkswagen Türkiye’de Fabrika Açma Kararından Vazgeçti’’ İddiası

Almanya’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’ın (VW) Türkiye’de yeni fabrika açma kararından vazgeçtiği iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre Volkswagen’in kararının nedeni, Corona virüsü salgını sırasında yeni araç talebinin azalması.

Almanya’nın DPA haber ajansı, haberi şirketin resmi duyurularından birine dayandırarak verdi. Ancak Volkswagen henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Volkswagen’ın Türkiye’de açmayı istediği fabrikanın Manisa’da olması planlanıyordu.

1,4 milyar dolarlık tesisin yılda 300 bin araç üretme kapasitesine sahip olması ve yaklaşık 4.000 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyordu.

Şirket yetkilileri, yatırım planının sadece askıya alındığını ve yeni yer arayışında olmadıklarını açıklamıştı.

Geçen sonbahar aylarında tesisin inşaatının hedeflendiği Manisa‘da 943 buçuk milyon lira sermayeli bir şirket kurulduğu öğrenilmişti. VW’nin "Volkswagen Turkey Otomotiv Şirketi A.Ş." adlı şirketi kurması, fabrikanın Manisa’da kurulacağının kesinleştiği yorumlarına neden olmuştu. Fabrika inşasının 2020 yılı sonunda başlaması ve 2022 yılında üretime geçilmesi öngörülüyordu.