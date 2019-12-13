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Volkswagen Türkiye'de Fabrika Kurma Kararını Yine Erteledi

13.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

Almanya’nın en önemli otomobil dergisi "Automobilwoche", Volkswagen’ın Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını bir kez daha ertelediğini bildirdi. Şirketin Wolfsburg’daki merkezindeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kararın kesinleşmesi en erken 2020’nin ilk çeyreğinin ortalarını bulabilecek

Volkswagen Türkiye'de Fabrika Kurma Kararını Yine Erteledi

Almanya’nın en önemli otomobil dergisi "Automobilwoche", Volkswagen’ın Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını bir kez daha ertelediğini bildirdi.

Wolkswagen’in Wolfsburg’daki merkezindeki kaynaklardan, Türkiye’ye yönelik yatırım kararının kesinleşmesinin "en erken 2020’nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren olabileceği" şeklinde bilgi alınırken, "Automobilwoche" şirketin yeni fabrikasının yeriyle ilgili nihai kararı önümüzdeki Şubat ayında almayı planladığını öne sürdü.

Türk basınında son günlerde çıkan bazı haberlerde, Volkswagen yetkililerinin resmi açıklamayı 2019 sona ermeden yapmayı planladıkları öne sürülmüştü. Geçen eylül ayında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekatı nedeniyle kurulacak yeni fabrikayla ilgili kararını erteleyen Volkswagen, bu kararı "koşulların kestirilememesi ve imaj kaybı" nedenleriyle gerekçelendirdi. Ancak şirket yetkilileri yatırım planının sadece askıya alındığını ve birkaç kez yeni yer arayışında olmadıklarını da açıkladı.

VW'nin 1 milyar Euro'yu aşkın yatırımla Manisa'da kurmayı planladığı fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişi istihdam etmesi planlanıyor. Geçen sonbahar aylarında tesisin inşaatının hedeflendiği Manisa‘da 943,5 milyon lira sermayeli bir şirket kurulduğu öğrenilmişti. VW’nin "Volkswagen Turkey Otomotiv Şirketi A.Ş." unvanlı şirketi kurması, fabrikanın Manisa’da kurulacağının kesinleştiği yorumlarına neden olmuştu. Fabrika inşasının 2020 yılı sonunda başlaması ve 2022 yılında üretime geçilmesi öngörülüyordu. VW tesisinde, şirket bünyesindeki Passat ve Superb modelleriyle, yan şirketlerinden Skoda’nın Karok ve Seat’ın Ateca olarak bilinen SUV modellerinin üretiminin gerçekleşeceği bildirilmişti.

Almanya’daki tesislerinde elektrikli otomobiller konusunda atağa geçen VW, mevcut fabrikalarında yeni üretim bantlarına yer açmayı planladığı için başka bir ülkede yeni bir fabrika açılacağını duyurmuş, Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra Türkiye’nin böyle bir tesis için uygun şartlara sahip olduğu belirtilmişti.

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