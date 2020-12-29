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Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

29.12.2020 12:46 | Son Güncelleme:
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Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

Alman otomotiv şirketi Volkswagen Manisa'da kurmayı planladığı fabrika projesini koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmesinin ardından, Türk medyasında çıkan haberlere göre Türkiye'de kurduğu şirketi de tasfiye ediyor.

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Alman otomotiv şirketi Volkswagen (VW) Türkiye'deki yatırımını tasfiye ediyor. Volkswagen'ın Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nin 17 Aralık'ta tasfiyeye girdiği ve ilgili kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği belirtildi.

VW, geçen yıl 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin ticaret siciline kaydı, kurulması planlanan fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

VW, Manisa yakınlarında kurmayı planladığı fabrika ile ilgili girişimleri koronavirüs salgınını gerekçe göstererek Temmuz ayında durdurmuştu. Şirketin Wolfsburg kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, "Kararın arka planında korona krizi nedeniyle küresel çapta otomobile talebin gerilemesi" olduğu belirtilmişti. Açıklamada, projenin bir süredir askıya alınmış olduğu ve şimdi ise projenin tamamen iptal edilmesi kararı alındığı vurgulanmıştı. VW'nin projeye devam edip etmeyeceğine 2019/2020 döneminde karar vermesi bekleniyordu.

Volkswagen'ın yeni fabrikasını Manisa'da kurma konusunda kararını açıklaması, Türkiye'nin geçen yıl Ekim ayında Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Alman kamuoyunda yarattığı tepkiler nedeniyle ertelenmişti.

Yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımla Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu.

DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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