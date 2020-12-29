Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Alman otomotiv şirketi Volkswagen (VW) Türkiye'deki yatırımını tasfiye ediyor. Volkswagen'ın Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nin 17 Aralık'ta tasfiyeye girdiği ve ilgili kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği belirtildi.

VW, geçen yıl 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin ticaret siciline kaydı, kurulması planlanan fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

VW, Manisa yakınlarında kurmayı planladığı fabrika ile ilgili girişimleri koronavirüs salgınını gerekçe göstererek Temmuz ayında durdurmuştu. Şirketin Wolfsburg kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, "Kararın arka planında korona krizi nedeniyle küresel çapta otomobile talebin gerilemesi" olduğu belirtilmişti. Açıklamada, projenin bir süredir askıya alınmış olduğu ve şimdi ise projenin tamamen iptal edilmesi kararı alındığı vurgulanmıştı. VW'nin projeye devam edip etmeyeceğine 2019/2020 döneminde karar vermesi bekleniyordu.