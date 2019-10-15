Volkswagen’den Türkiye’ye Fabrika Kararına ‘Harekat’ Ertelemesi

VW sözcüsü, "Bölgedeki gelişmeleri endişeyle izlediklerini" söylerken, kararın yatırımdan tümüyle vazgeçmek anlamına gelmediğini, sadece şu andaki koşullar altında yaşama geçirilmesinin uygun görülmediğini vurguladı. Volkswagen’in merkezinin bulunduğu Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, "İçinde bulunduğumuz şartlar altında VW’nin Türkiye’ye yatırım yapması söz konusu olamaz. Kuzey Suriye’den bize korkunç resimler ulaşıyor" dedi. Volkswagen’in yönetim kurulu üyesi de olan Weil, operasyonun uluslararası hukuk kurallarına uyulmadan yapıldığını, büyük bir göçmen dalgasına neden olacağını ve güvenlik tehditinin artmasını beraberinde getireceğini iddia etti. VW’nin aldığı kararın geçici bir karar olduğunu vurgulayan Weil, ileride Türkiye’yle ilişkilerin yeniden iyileşmesini umduğunu da belirtti.

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye’de yeni üretim tesisi kurma kararını Kuzey Suriye harekatı nedeniyle erteleme kararı aldı. Alman medyasında bu yönde çıkan iddiaları doğrulayan Volkswagen (VW) şirket sözcüsü, Volkswagen yönetiminin 'Barış Pınarı' harekatının aldığı uluslararası tepkiler nedeniyle, Türkiye’de yeni fabrika kurma kararının resmileştirilmesinin şirketin itibarına zarar verebileceğini düşündüğünü ve bu yüzden yatırımın ertelediğini açıkladı.

Manisa’da yaklaşık 1 milyar lira sermayeli şirket kurulmuştu

Volkswagen’in planlanan dev yatırımı, uzun bir süredir gündemden düşmüyor. Geçen eylül sonunda çıkan ve VW tarafından dolaylı olarak doğrulanan haberlerde, şirket yönetim kurulunun 1,3 milyar Euro büyüklüğündeki yatırımın, Türkiye’de yapılmasından yana karar aldığı belirtilmiş, ardından tesisin inşaatının hedeflendiği Manisa‘da 943,5 milyon lira sermayeli bir şirket kurulduğu öğrenilmişti.

Alman basını: “Operasyonla bağlantılı yeni yaptırım“

VW’nin kuracağı ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen yeni tesiste kendi bünyesindeki Passat ve Superb modelleriyle, yan şirketlerinden Skoda’nın Karok ve Seat’ın Ateca olarak bilinen SUV modellerinin üretiminin gerçekleşeceği bildirilmişti. Elektrikli otomobiller konusunda atağa geçen VW, Almanya’daki mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmayı planladığı için başka bir ülkede yeni bir fabrika açılacağını duyurmuş, Bulgaristan ve Suudi Arabistan’ın yanısıra Türkiye’nin de böyle bir tesis için uygun şartlara sahip olduğu açıklanmıştı.

Vollkswagen’in aldığı erteleme kararı Alman basınında, "operasyonla bağlantılı yeni bir yaptırım" olarak tanımlandı. Alman hükümeti, geçen hafta sonunda "Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışı konusunda yeni izin çıkarmayacak" şeklinde bir karar aldığını duyurmuştu.

