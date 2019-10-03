Volkswagen'in Türkiye yatırımı hakkında neler biliniyor?

Yeni şirket, otomobil, kamyon, her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı ile bu parçaların satışı, ithalatı ve ihracatından sorumlu olacak.

Bloomberg haber ajansının haberine göre Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı toplam yatırımın değeri 1,4 milyar doları bulacak.

Volkswagen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan açıklamada Manisa merkezli kurulan şirketin sermayesini 943,5 milyon TL olarak ortaya koydu.

Volkswagen'in Türkiye'ye yaptığı yatırım ile ilgili bilinenleri beş başlıkta değerlendirdik.

Volkswagen'in yatırım yapmak için değerlendirdiği bir başka alternatif olan Bulgaristan'dan vazgeçerek Türkiye'yi seçmesi, Türkiye'deki yatırım ortamı için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi A.Ş. adı ile kurulan şirket, uzun süredir Türkiye dahil bir dizi ülke ile görüşmeler yürüten Volkswagen'in kararını verdiğini gösterdi.

Volkswagen'in Manisa'da 943,5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğunun Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasıyla Alman otomotiv devinin Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımı da kesinleşti.

Geçen ay başında Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığı ve tarafların anlaştığı öne sürülmüştü.

Volkswagen'ın yeni fabrikasını kurmak için adı geçen yerler arasında Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Kuzey Afrika bulunmaktaydı.

Dünyanın en büyük araba üreticisi olan Volkswagen, bu kategoride Asyalı rakipleri ile bu piyasalarda rekabet etmekte uzun süredir zorluk yaşıyor.

Açılacak fabrikada orta boyutta sedan araçlar olarak W Passat ve Skoda Superb'in üretilmesi ve bu araçların Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına gönderilmesi bekleniyor.

Bu fabrikanın Orta Doğu ve Rusya için üretilecek araçların ihracat merkezi olması bekleniyor.

Yine aynı haberde bu şirket ile 5 bin kişiye istihdam sağlanacağı aktarıldı.

Bloomberg, ismini vermediği bir üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde bu şirketin kurmasının planlandığı fabrikanın 300 bin adet araç üretim kapasitesinde olacağını belirtti.

Daha sonra şirket yöneticilerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve başka bakanlarla da bir araya geldiği ve vergilendirme konusunda görüşüldüğü açıklanmıştı.

Volkswagen'ın yeni yatırımını nereye yapacağı ile ilgili müzakereler uzun bir süre boyunca devam etti; son aylarda Türkiye daha çok öne çıkmaya başladı.

Bu görüşmelerde de en çok vergi mevzusunun konuşulduğu belirtildi.

Reuters, Eylül ayında yaptığı haberinde Türk yetkililerin halihazırdaki araba üreticilerini dezavantajlı konuma sokmadan vergi mevzusunu çözmeye çalıştığını aktardı.

Türkiye'deki büyük otomobil üreticileri arasında Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Toyota var.

Volkswagen'ın bir parçası olan Çek araba üreticisi Skoda'nın sendika temsilcisi Jaroslav Povsik Mayıs ayında, Türkiye ve Bulgaristan'ın son ikiye kaldığını söylemişti.

Povsik, Türkiye'nin "hatırı sayılır bir altyapısı olduğunu ancak siyasi açıdan öngörülemez olduğunu, Bulgaristan'ın ise daha istikrarlı bir AB üyesi olduğunu" belirtmişti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi ise Temmuz ayında Türkiye'nin daha fazla mali imtiyaz tanıdığını, bu yüzden öne çıktığını aktarmıştı.