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Volkswagen'in Türkiye Yatırımına Yeni Engel

03.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Volkswagen (VW) İşyeri İşçi Temsilcisi Bernd Osterloh,Türkiye‘nin Suriye’deki askeri operasyonları sürdükçe, Manisa’da açılması hedeflenen fabrikanın kurulmasına onay vermeyeceklerini söyledi

Volkswagen'in Türkiye Yatırımına Yeni Engel

Alman otomobil devi Volkswagen'in Türkiye’de planlandığı yatırımlarla ilgili yeni bir engel daha çıktı. Konuyla ilgili Alman basınına yansıyan haberlere göre, Volkswagen (VW) İşyeri İşçi Temsilcisi Bernd Osterloh,Türkiye‘nin Suriye’deki askeri operasyonları sürdükçe, Manisa’da açılması hedeflenen fabrikanın kurulmasına onay vermeyeceklerini söyledi. VW'nin denetim kurulu üyesi de olan Osterloh, VW’nin işçi gazetesi Mitbestimmen’e yaptığı açıklamada, "Türkiye politik hedeflerine savaşla ulaşmaktan vazgeçmediği sürece işçi temsilciliği olarak Türkiye’de fabrikanın kurulmasına karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Almanya’daki işletme yasalarında, işçi temsilcileri çalıştıkları firmaların aldığı yatırım ve genişleme kararlarında belirleyici bir role sahip. Sistemde işçiler, işçi temsilcileri vasıtasıyla çalıştıkları iş yerinin yönetimine katılıyor ve burada alınan kararlarda söz sahibi oluyor. Nitekim Volkswagen’deki işçi temsilcileri denetleme kurulu üyelerinin yarısını oluşturuyor ve bu kişiler alınacak kararları veto hakkına da sahip.

Osterloh’un açıklamaları sonrasında, 15 Kasım’da gerçekleşecek ve VW’nin gelecek beş yıllık strateji planlarının ele alınacağı denetim kurulu toplantısında, işçi temsilcisinin Türkiye’ye yatırım konusunu veto etmesi ya da kararın ertelenmesi bekleniyor. Daha önce de VW yönetimi Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günlerde toplam tutarı 1,4 milyar doları bulması beklenen Türkiye yatırımının resmi açıklamasını erteleme kararı almıştı. Bir şirket sözcüsü, "Suriye’ye düzenlenen harekat sonrası koşulların kestirilememesi ve VW’nin imaj kaybına uğraması konusundaki çekinceler nedeniyle yeni fabrika kurma kararını bir süreliğine ertelediğini, ancak bunun başka bir ülkede yeni bir yer arama anlamına gelmediğini duyurmuştu.

VW'nin uzun süredir masada olan yatırımı, şirket yönetiminin geçen Ağustos ayında "Volkswagen Turkey" adı altında 943 milyon TL sermayeli bir şirket kurmasıyla netleşmiş, Manisa’da kurulacak fabrikanın 2022 yılında faaliyete geçeceği yönünde haberler çıkmıştı. Fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olacağı ve muhtemelen 4 bin kişiyi istihdam edeceğinden yola çıkılıyor. Almanya’daki fabrikalarının hemen hepsini elektrikli araba üretimine çeviren Volkswagen’in Türkiye’de ise Passat ve Skoda Superb modellerini üretileceği tahmin ediliyor.

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