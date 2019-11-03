Volkswagen'in Türkiye Yatırımına Yeni Engel

Alman otomobil devi Volkswagen'in Türkiye’de planlandığı yatırımlarla ilgili yeni bir engel daha çıktı. Konuyla ilgili Alman basınına yansıyan haberlere göre, Volkswagen (VW) İşyeri İşçi Temsilcisi Bernd Osterloh,Türkiye‘nin Suriye’deki askeri operasyonları sürdükçe, Manisa’da açılması hedeflenen fabrikanın kurulmasına onay vermeyeceklerini söyledi. VW'nin denetim kurulu üyesi de olan Osterloh, VW’nin işçi gazetesi Mitbestimmen’e yaptığı açıklamada, "Türkiye politik hedeflerine savaşla ulaşmaktan vazgeçmediği sürece işçi temsilciliği olarak Türkiye’de fabrikanın kurulmasına karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Almanya’daki işletme yasalarında, işçi temsilcileri çalıştıkları firmaların aldığı yatırım ve genişleme kararlarında belirleyici bir role sahip. Sistemde işçiler, işçi temsilcileri vasıtasıyla çalıştıkları iş yerinin yönetimine katılıyor ve burada alınan kararlarda söz sahibi oluyor. Nitekim Volkswagen’deki işçi temsilcileri denetleme kurulu üyelerinin yarısını oluşturuyor ve bu kişiler alınacak kararları veto hakkına da sahip.