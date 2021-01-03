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Volkswagen'in Türkiye'de yatırımdan vazgeçmesine Bakan Varank'tan eleştiri: 'Siyasi karar alarak kendi yatırımcısını aldattı'

03.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Volkswagen'in Türkiye'de yatırımdan vazgeçmesine Bakan Varank'tan eleştiri: 'Siyasi karar alarak kendi yatırımcısını aldattı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in geçtiğimiz yıl Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme ve fabrika projesini iptal etme kararlarını değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in geçtiğimiz yıl Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme ve fabrika projesini iptal etme kararlarını değerlendirdi.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in kendisine mektup yazdığını belirten Bakan Varank, kendisinin Türkiye'yi çok önemli bir pazar olarak gördüğünü ancak pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde yaşanan gelgitler nedeniyle yatırımdan vazgeçildiğini anlattı.

"Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess bunu da söyledi" diyen Varank, global markaların siyasi karar vermemesi gerektiğini söyledi:

"Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz, karlı olana değil, size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus."

Varank, Volkswagen ile yaptıkları toplantıda, "Bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım" dediğini aktararak, "O gün bize söyledikleri, 'Asla siyasi karar vermeyeceğiz' idi" ifadelerini kullandı.

Volkswagen, Türkiye'de kurmayı planladığı ve 4 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikanın inşa çalışmalarını Temmuz ayında durdurmuştu.

Şirketin Wolfsburg kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, "kararın arka planında koronavirüs krizi nedeniyle küresel çapta otomobile talebin gerilemesi" olduğu belirtilmişti.

Volkswagen'in Türkiye'de yatırım planı, Alman kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Volkswagen'ın yeni fabrikasını Manisa'da kurma konusunda karar, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Alman kamuoyunda yarattığı tepkilerin ardından ertelenmişti.

Volkswagen şirketinin sözcüsü, Ekim'deki açıklamasında fabrikanın açılışının şirketin itibarına zarar verebileceğini söyledi; "Bölgedeki durumu büyük bir kaygıyla izliyoruz" dedi.

'Kendi otomobil projemize güveniyoruz'

Ekonomi Muhabirleri Derneği'ni kabulünde konuşan Varank, bütün yatırımcılara eşit davrandıklarını söyledi.

Varank, global firmaların kendileriyle görüştüğüne işaret ederek, "Bu işte de biz değil, Volkswagen kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu" dedi.

"Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz" diyen Varank, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacağını ileri sürerek, "Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak" diye konuştu.

Volkswagen, daha önce Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurduğunu açıklamış; şirketin sermayesi 943,5 milyon TL olarak belirtmişti.

Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı toplam yatırımın değerinin 1,4 milyar doları bulması bekleniyordu.

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