Volkswagen'in Türkiye'de yatırımdan vazgeçmesine Bakan Varank'tan eleştiri: 'Siyasi karar alarak kendi yatırımcısını aldattı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in geçtiğimiz yıl Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme ve fabrika projesini iptal etme kararlarını değerlendirdi.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in kendisine mektup yazdığını belirten Bakan Varank, kendisinin Türkiye'yi çok önemli bir pazar olarak gördüğünü ancak pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde yaşanan gelgitler nedeniyle yatırımdan vazgeçildiğini anlattı.

"Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess bunu da söyledi" diyen Varank, global markaların siyasi karar vermemesi gerektiğini söyledi:

"Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz, karlı olana değil, size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus."

Varank, Volkswagen ile yaptıkları toplantıda, "Bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım" dediğini aktararak, "O gün bize söyledikleri, 'Asla siyasi karar vermeyeceğiz' idi" ifadelerini kullandı.