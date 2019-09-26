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'Volkswagen'in Türkiye'ye Fabrika Yatırımı Kesinleşti'

26.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) Türkiye’de planladığı fabrika yatırımının kesinleştiği haber verildi. Frankfurter Allgemeine gazetesinde VW yöneticilerini kaynak gösteren habere göre, şirket yönetim kurulu 1,3 milyar Euro büyüklüğündeki yatırımın Türkiye’de yapılmasından yana karar aldı

'Volkswagen'in Türkiye'ye Fabrika Yatırımı Kesinleşti'

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’de planladığı fabrika yatırımının kesinleştiği haber verildi. Frankfurter Allgemeine gazetesinde Volkswagen (VW) yöneticilerinin kaynak olarak gösterildiği habere göre, şirket yönetim kurulu 1,3 milyar Euro büyüklüğündeki yatırımın, Türkiye’de yapılmasından yana karar aldı.

Gazeteye konuşan bir yetkili, konuyla ilgili son detayların üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Artık son metrelerdeyiz. Anlaşmanın pürüzsüz olmasını istiyoruz” dedi. Yetkili kararın resmen açıklanması için şirketin denetleme kurulunun onayının gerektiğini de belirtti.

Volkswagen’in denetleme kurulu yarın bir araya gelecek. Alınan haberlere göre, denetleme kurulu toplantısında VW’nin üst düzey yöneticilerinin emisyon skandalında piyasayı manipüle etmekle suçlaması konusu öncelikli olarak ele alınacak, Türkiye’deki yatırımın da gündeme gelebileceği ve nihai kararın toplantı sonrasında açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Bu arada konuyla ilgili Türkiye’de yaşanan son gelişmeler de Alman basınında çıkan haberleri doğrular nitelikte. Yeni Şafak gazetesindeki habere göre, Volkswagen’den bir grup yetkili yatırımın yapılması planlanan Manisa yakınlarındaki arazide incelemelerde bulunmak için Türkiye’ye gitti. Haberde, bölgede fizibilite araştırmaları yapan Alman yetkililerin konut ve sosyal donatım için de arazi baktığı belirtildi.

Eylül ayı başında Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığı ve tarafların anlaştığı öğrenilmişti. Daha sonra şirketin yöneticilerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve başka bakanlarla da bir araya geldiği ve vergilendirme konusunda Alman tarafının beklentileriyle ilgili görüşmelerin sürdüğü açıklanmıştı.

VW'nin kuracağı ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen yeni tesiste ilk etapta Skoda'nın Karok ve Seat'ın Ateca olarak bilinen SUV modellerinin üretimi gerçekleşecek. Elektrikli otomobiller konusunda atağa geçen VW, Almanya’daki mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmayı planladığı için başka bir ülkede yeni bir fabrika açılacağını duyurmuştu.

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