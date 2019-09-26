'Volkswagen'in Türkiye'ye Fabrika Yatırımı Kesinleşti'

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’de planladığı fabrika yatırımının kesinleştiği haber verildi. Frankfurter Allgemeine gazetesinde Volkswagen (VW) yöneticilerinin kaynak olarak gösterildiği habere göre, şirket yönetim kurulu 1,3 milyar Euro büyüklüğündeki yatırımın, Türkiye’de yapılmasından yana karar aldı.

Gazeteye konuşan bir yetkili, konuyla ilgili son detayların üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Artık son metrelerdeyiz. Anlaşmanın pürüzsüz olmasını istiyoruz” dedi. Yetkili kararın resmen açıklanması için şirketin denetleme kurulunun onayının gerektiğini de belirtti.

Volkswagen’in denetleme kurulu yarın bir araya gelecek. Alınan haberlere göre, denetleme kurulu toplantısında VW’nin üst düzey yöneticilerinin emisyon skandalında piyasayı manipüle etmekle suçlaması konusu öncelikli olarak ele alınacak, Türkiye’deki yatırımın da gündeme gelebileceği ve nihai kararın toplantı sonrasında açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Bu arada konuyla ilgili Türkiye’de yaşanan son gelişmeler de Alman basınında çıkan haberleri doğrular nitelikte. Yeni Şafak gazetesindeki habere göre, Volkswagen’den bir grup yetkili yatırımın yapılması planlanan Manisa yakınlarındaki arazide incelemelerde bulunmak için Türkiye’ye gitti. Haberde, bölgede fizibilite araştırmaları yapan Alman yetkililerin konut ve sosyal donatım için de arazi baktığı belirtildi.