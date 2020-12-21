VoLTE ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

VoLTE nedir diye bakıldığında, ülkemize 4.5G teknolojisiyle birlikte girdiği görülebilir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte cep telefonu kullanımı artış göstermiştir. Cep telefonu kullanımının artması ile birlikte kaliteli görüşme beklentisi de artmıştır. Daha kaliteli cep telefonu görüşmeleri yapmak için VoLTE sistemi kullanılabilir. VoLTE servisi nedir sorunun cevabı şu şekilde verilebilir, kısaca hem sizin hem de konuştuğunuz kişinin kaliteli bir şekilde görüşme yapabilmesini sağlayan bir servistir. VoLTE sadece sesli görüşmelerde değil aynı zamanda görüntülü konuşmalarda da kullanılır ve görüşmenin kalitesini artırır. VoLTE ne demek sorusunu size tüm ayrıntılarıyla açıkladığımız yazımızı hemen okuyun! VoLTE Sistemi Nedir? Yaşadığımız teknoloji çağının en güzel buluşlarından biri olan cep telefonu ile yapılan görüşmelerin kalitesini artırabilmek için geliştirilen VoLTE sistemi sayesinde HD+ kalitede görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Telefonlarda şimdiye kadar kullanılan 2 ve 3G’nin yanında günümüzde kullanılan 4.5G’yi destekleyen bir servistir. VoLTE sistemi kalabalık bir ortama veya yoğun gürültülü bir yerde görüşme yaparken sanki sessiz bir mekanda görüşme yapıyormuşsunuz gibi dış sesleri keser. Bu sayede iyi bir ses denetimi yaşayabilirsiniz. Geliştirilen bu teknoloji ile birlikte hem karşı tarafa sizin hem de karşı tarafın sesi size en iyi şekilde iletilir. VoLTE sistemi hem ses hem de veri aktarımı sunabilir. Teknolojinin gelişiminde yararlanılan servislerden biri olarak adlandırılan VoLTE servisi ile sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilir, dosya aktarımı yapabilirsiniz. Bu sayede telefon görüşmesi yaparken İnternetinizi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. VoLTE uygulaması ile yapılan görüşmeler operatörünüzün size sağladığı servisten yapılır. Bu nedenle uygulamayı kullanırken arama paketinizden harcama yapmış olursunuz.

Kısaca VoLTE Uygulaması VoLTE olarak bilinen teknoloji ile sesli ve görüntülü aramalar gerçekleştirebilirsiniz. LTE şebekesi üzerinden yapılan görüşmelerin kaliteli bir şekilde olmasını sağlayan bir hizmettir. VoLTE’nin açıklaması ise Voice Over LTE’dir. Telefonlarınızda bulunan ve hizmet aldığınız GSM operatörleri tarafından sağlanan bir sunucu ile 4.5G üzerinden HD ses kalitesine ve görüntü kalitesine ulaşabileceğiniz bir sevis ağıdır. VoLTE kısaca nesne ve giyilebilir cihazların da dahil olduğu bütün veri terminalleri sayesinde yüksek bir hızlı kablo iletişimi olarak adlandırılır. VoLTE Ayarları Nasıl Yapılır? Günümüzde popüler ve yaygın olarak kullanılan bir teknolojik servis olan VoLTE ayarlarını genellikle telefon ayarlarınızda bulunan arama ayarlarından yapabilirsiniz. Telefonunuzdaki gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra rahat bir şekilde telefonunuzda VoLTE sistemini kullanabilirsiniz. Android telefonunuz var ise VoLTE özelliği aktif etmek için, ayarlar - bağlantılar - mobil ağlar - VoLTE aramaları seçeneğini aktif hale getir şeklinde ki aşamaları gerçekleştirmeniz gerekir.

VoLTE Nasıl Çalışır? Android cihazlarda VoLTE özelliğini aktif hale getirmek için izlediğiniz adımlar sonrasında güvenli bir şekilde telefonunuzda VoLTE’yi kullanabilirsiniz. iPhone telefona sahip iseniz bu iletişimi aktif hale getirmek için, ayarlar - hücresel - hücresel veri seçenekleri- LTE’i Etkinleştir’e onay vererek telefonunuzda aktif hale getirebilirsiniz. Hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip olan telefonlarda kullanabilirsiniz. Görüşmeler için karşı tarafın telefonunun çalması bazen 5 ya da 10 saniye sürebilir. Bazı zamanlarda bu süre uzayabilir. VoLTE sistemi sayesinde sesli aramalarda karşı tarafa bağlanmanız 1 içerisinde gerçekleşir. 4.5G henüz Türkiye’de olmadığı dönemlerde ülkemizde bir GSM operatörü, VoLTE teknoloji sayesinde yüksek kaliteli bir ses çağrı bağlantısını tam 0,372 saniye içinde kurmayı başarabilmiştir. VoLTE Ücretli mi? Bir telefon servisi olan VoLTE’nin ücretli olup olmadığı konusu da merak konusudur. VoLTE tüm telefonlarda bulunan ve kullanıcının isteği ile açılıp kapanabilen tamamen ücretsiz bir teknoloji servisidir. İnternet üzerinden çalışan VoLTE’yi aktif hale getirmek için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez fakat kullanım sırasında operatörünüz sağladığı servisi kullanır. Dolayısıyla arama paketine sahip olduğunuz sürece VoLTE servisini kullanabilirsiniz. Telefon görüşmelerinde VoLTE’yi kullanabilmek için her iki kişininde cihazının servisi desteklemesi gerekmektedir.