VoLTE servisi kapatma ve açma: VoLTE nasıl kapatılır, nasıl açılır?

İçinde bulunduğumuz internet çağında, teknolojinin getirdiği en büyük yeniliklerden olan akıllı telefon modellerinin çeşitlenmesiyle beraber kullanıcı sayısı da fazlalaştı. Durum böyle olunca, kullanıcıların yeni nesil akıllı telefonlardan beklentileri de artmaya başladı. Sesli ve görüntülü konuşmaların maksimum kalitede gerçekleşmesi, kullanıcıların en önemli ihtiyaçları hâline geldi. Telefon görüşmelerindeki aksamalar, arama sırasındaki bağlanma süresinin fazla olması gibi birçok sorunu ortadan kaldıran VoLTE servisi ise şüphesiz teknoloji tutkunlarını oldukça memnun etti.

VoLTE servisi nedir?

Görüşmelerinizi HD+ kalitede gerçekleştirmenizi sağlayan VoLTE servisi, 4.5G şebekesiyle çalışan Turkcell, Vodafone gibi operatörlerin sunduğu hizmetlerden biridir. Gün içinde yoğun telefon görüşmeleri yapanlar için bağlantı ve ses kalitesi oldukça önemlidir. VoLTE hizmeti ise arama sürelerini ciddi anlamda azaltırken hem sesli hem görüntülü konuşmalarınızın kalitesini maksimuma çıkarır.

LTE üzerinden telefon görüşmeleri yapılmasını sağlayan bu servis, kesintisiz iletişimin yanında hayatı kolaylaştıran birçok avantajı da beraberinde getirir. Örneğin, doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı günümüzde acil bir durumda görüşme yaptığınız kişi konumunuzu rahatlıkla görebilir.

Bununla birlikte VoLTE servisi açık olduğunda arka planda çalışan uygulamaların aniden durması, aramaların bağlanma süresinde yaşanan gecikme, mobil veri bağlantısının kesilmesi gibi birçok sorun bu servis ile ortadan kalkar. Eğer görüşme sağladığınız kişi de VoLTE servisini kullanıyorsa görüşmelerinizden alacağınız verim daha da artacaktır.

VoLTE nasıl açılır?

Bu işlem için öncelikle VoLTE destekli bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor. Aynı zamanda LTE şebekesi, VoLTE destekli SIM kart ve bu hizmeti veren bir operatörle de anlaştıktan sonra bu teknolojiden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Ancak VoLTE servisi operatörünüz tarafından aktifleştirilmediyse ilk adım olarak operatörünüze başvuru yapmanız gerekir.

VoLTE açma işlemi iOS ve Android işletim sistemli telefonlarda farklılık gösterir. Siz de aşağıdaki birkaç adımla görüşmelerinizi daha kaliteli hâle getirebilir, teknolojinin yeniliklerine kapı aralayabilirsiniz.

iOS telefonlarda VoLTE açma adımları

Akıllı telefonunuzun Ayarlar kısmına gidin.

Hücresel Veri bölümünden Hücresel Veri Seçenekleri’ne basın.

Bu aşamada LTE’yi Etkinleştir’i aktif hâle getirerek VoLTE servisini kullanabilirsiniz.

Android telefonlarda VoLTE açma adımları

Android telefonlarda VoLTE açma için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

Cihazınızdaki Ayarlar sekmesine gidin.

Bağlantılar seçeneğinden Mobil Veri kısmına tıklayarak VoLTE aramalarını kullanılır duruma getirin. Bu servisi aktifleştirdiğinizden emin olmak için telefonunuzun üst kısmında görünecek olan VoLTE logosunu kontrol edebilirsiniz.

VoLTE nasıl kapatılır?

VoLTE hizmetini kapatmak istiyorsanız benzer aşamalarını uygulayabilirsiniz:

iOS telefonlarda VoLTE kapatmak için Ayarlar > Hücresel Veri > Hücresel Veri Seçenekleri’nden LTE’yi Etkinleştir butonunu kapalı duruma getirmelisiniz.

Android telefonlarda ise Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Veri kısmındaki VoLTE aramalarını kapatmalısınız.

VoLTE servisini kullanmak için ücret ödemek gerekir mi?

VoLTE servisinin ücret konusunda kullanıcılarını mağdur etmediğini söylemek gerekiyor. Bu aşamada eğer SIM kartınız 4.5G değilse 4.5G uyumlu bir SIM kart edinmelisiniz. Bunun için SIM kart adına bir ücret ödemeniz gerekse de VoLTE servisini açmak için ek ücret ödemenize gerek yoktur. Ancak VoLTE servisi internet ağıyla çalıştığı için bağlı olduğunuz operatörde arama paketiniz varsa görüşmelerinizi bu paket kapsamında gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle VoLTE servisi üzerinden gerçekleştirdiğiniz sesli veya görüntülü konuşmalarınız arama paketinizden düşer.

Özetleyecek olursak; VoLTE servisine katılmak için ilk olarak akıllı telefonunuzdaki VoLTE kullanım ayarlarını aktif etmelisiniz. Dilediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz bu servis, katılım için bir ücret gerektirmiyor. Bu yönüyle binlerce kullanıcının ücretsiz bir şekilde bu hizmetten yararlanmasına olanak sağlayarak görüşmelerde yaşanan problemleri minimuma indiriyor.

VoLTE servisini kullanmak fazla şarj tüketir mi?

Telefonunuzda kullandığınız ve arka planda açık bıraktığınız her uygulamanın şarj yemediğini söylesek, yanılmış oluruz. VoLTE servisi için de mobil verinizin açık olması veya bir Wi-Fi ağına bağlanmış olmanız gerekiyor. Bundan dolayı şarjınızda azalma söz konusu olsa da günlük yaşamınızı olumsuz etkileyecek bir şarj tüketmediğini belirtmek gerekiyor. Yani, gün boyu tereddüt etmeden ve telefon kullanımınızı sınırlandırmadan VoLTE servisinden yararlanabilirsiniz.



