VoLTE ücretli mi? VoLTE servisi katılımı için ek ücret ödenir mi?

Deprem, sel, yangın gibi ne zaman olacağı tahmin edilemeyen doğal afetlerde iletişim kurmanın epey zahmetli olduğu tartışılmaz. Aynı zamanda akıllı telefonların bu denli sık kullanıldığı dönemde yoğun iş temposunun gerektirdiği telefon görüşmelerinin ise daha verimli ve kaliteli olması beklenir. Peki telefon görüşmelerinizin kalitesini maksimuma çıkaran VoLTE servisi ücretli mi? VoLTE servisi katılımı için ek ücret ödenir mi?

VoLTE ücretli mi?

VoLTE servisi; telefon görüşmelerini eskisinden daha hızlı ve kaliteli yapan, operatörler tarafından verilen hizmetlerden biridir. 4.5G destekli SIM kart ve LTE uyumlu bir akıllı telefonunuz varsa bu sistemden kolayca faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu servis, arama esnasında karşınızdaki kişinin konumunuzu görebilmesi, sesinizin daha pürüzsüz bir şekilde iletilmesi gibi birçok avantaj sunuyor.

Peki sesli ve görüntülü aramaların kalitesini bu denli iyileştiren, görüşme sırasında yaşanan kesintileri en aza indiren VoLTE servisi için herhangi bir ücret gerekir mi?

Öncelikle eğer SIM kartınız 4.5G değilse 4.5G uyumlu bir SIM kart almanız gerekir. Bunun için SIM kart adına bir ek ücret ödeyebilirsiniz. Ancak VoLTE servisini aktif etmek için herhangi bir ek ücret ödemenize gerek yoktur. Tabii VoLTE servisi internet ile çalıştığından dolayı operatörünüze bağlı arama paketiniz bulunduğu sürece görüşmelerinizi dahil olduğunuz paket kapsamında gerçekleştirebilirsiniz. VoLTE servisi internete bağlı olsa da sesli veya görüntülü konuşmalarınız arama paketinizden düşer.

VoLTE servisi katılımı için ek ücret ödenir mi?

VoLTE servisine katılmak için ilk olarak akıllı telefonunuzdaki VoLTE kullanım ayarlarını aktif etmelisiniz. Ancak dilediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz bu servis, katılım için bir ücret gerektirmez.

VoLTE servisi aktifleştirme nasıl yapılır?

Ücretsiz olması özelliğiyle her kullanıcıya hitap eden, ücretsiz katılım sağlayabileceğiniz VoLTE servisini telefonunuz üzerinden nasıl aktifleştirebilirsiniz?

Android ve iPhone telefonlarda benzer adımları uygulayabilirsiniz:

Telefonunuzun Ayarlar kısmından mobil veriyi açıp kapattığınız bölüme geldiğinizde VoLTE aramalarıyla ilgili olan seçeneği aktif hâle getirmelisiniz. Böylece VoLTE servisini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.



