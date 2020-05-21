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Volvo Care Key desteği ile hız sınırını sabitliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Volvo, hız sınırlaması hakkında yeni bir açıklama yaptı. Volvo'nun açıklamasına göre yeni üretilen Volvo otomobillerin tümü 180 km/s hıza sabitlenecek. Care Key adı verilen özel bir anahtar ise bundan çok daha fazlasını yapacak.

Volvo Care Key desteği ile hız sınırını sabitliyor!

Volvo güvenlik çözümleri ile akılda kalan bir şirket. Bu çözümlere bir yenisini eklemek isteyen Volvo, geçtiğimiz yıl ölümcül kazaların önüne geçmek adına yeni bir öneride bulunmuştu. Bu öneriye göre otomobillerin maksimum hızı sınırlandırılacaktı. Şirketin bu önerisi kimileri tarafından olumlu karşılanırken kimileri tarafından da gereksiz bulundu. Hal böyle olunca Volvo o dönem hız sınırlama fikrini rafa kaldırdı. Ancak bugün o fikir uygulanmak üzere raftan indirildi.

VOLVO'DAN 180 KM/S KARARI

Volvo, yaptığı bir açıklama ile yeni üretilecek Volvo otomobillerde hız sınırı uygulaması başlatmaya karar verdi. Volvo'nun kararına göre üretim bandından çıkacak Volvo otomobiller, 180 km/s hızı geçemeyecek. Konu hakkında konuşan Volvo Cars Güvenlik Merkezi Başkanı Malin Ekholm, konuşmasında ''Bir otomobil üreticisinin trafik güvenliğini artırma sorumluluğuna inanıyoruz. Hız sınırlama teknolojimiz ve başlattığı diyalog bu düşünceye uyuyor.'' ifadelerini kullandı. Fakat Volvo'nun aldığı önlemler bununla da sınırlı değil.

CARE KEY İLE HIZ DAHA DA DÜŞECEK

Volvo, Care Key adı verilen bir anahtarın daha duyurusunu gerçekleştirmiş durumda. Bu anahtar sayesinde otomobillerin hız sınırı daha da aşağıya çekilebilecek. Otomobil anahtarı tanıdığı andan itibaren yüksek hızlara çıkmayacak, böylece güvenli bir sürüş sağlanacak.

Car Key

CARE KEY HEM EBEVEYNLERİ HEM ÇOCUKLARI MUTLU EDECEK

Care Key hakkında söz alan Malin Ekholm, hız sınırı ve Care Key'in insanların hızın tehlikeli olduğunu düşünmelerine ve farkındalık duymalarına yardımcı olacağını söyleyerek, onlara daha fazla rahatlık sağlayacağını ve daha iyi sürücü davranışlarını destekleyeceğini belirtti. Yani Volvo'ya göre hem trafik güvenliği artacak hem de insanlar hızın aslında o kadar iyi bir şey olmadığını anlayacak. Care Key'in özellikle çocuğuna araba emanet eden ebeveynleri, ebeveyninden bir türlü arabanın anahtarını alamayan gençleri mutlu etmesi bekleniyor.

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