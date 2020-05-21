Volvo Care Key desteği ile hız sınırını sabitliyor!

Volvo güvenlik çözümleri ile akılda kalan bir şirket. Bu çözümlere bir yenisini eklemek isteyen Volvo, geçtiğimiz yıl ölümcül kazaların önüne geçmek adına yeni bir öneride bulunmuştu. Bu öneriye göre otomobillerin maksimum hızı sınırlandırılacaktı. Şirketin bu önerisi kimileri tarafından olumlu karşılanırken kimileri tarafından da gereksiz bulundu. Hal böyle olunca Volvo o dönem hız sınırlama fikrini rafa kaldırdı. Ancak bugün o fikir uygulanmak üzere raftan indirildi.

Volvo, yaptığı bir açıklama ile yeni üretilecek Volvo otomobillerde hız sınırı uygulaması başlatmaya karar verdi. Volvo'nun kararına göre üretim bandından çıkacak Volvo otomobiller, 180 km/s hızı geçemeyecek. Konu hakkında konuşan Volvo Cars Güvenlik Merkezi Başkanı Malin Ekholm, konuşmasında ''Bir otomobil üreticisinin trafik güvenliğini artırma sorumluluğuna inanıyoruz. Hız sınırlama teknolojimiz ve başlattığı diyalog bu düşünceye uyuyor.'' ifadelerini kullandı. Fakat Volvo'nun aldığı önlemler bununla da sınırlı değil.