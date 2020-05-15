Volvo CEO'sundan koronavirüs için 'geçiş hızlanacak' açıklaması!

Koronavirüs salgını sağlığımız kadar birçok sektörü de olumsuz etkiledi. Otomotiv sektörü de bunlardan sadece biri. Sektörde birçok firma yasaklardan dolayı üretim yapamadı. Bu fabrikalar günler boyu kapalı kaldı, bazıları kapalı kalmaya devam ediyor. İnsanlar ise salgın tehlikesi yüzünden yeni bir otomobil satın almaktan çekiniyor. Volvo CEO'suna göre yaşanan tüm bu olaylar, uzun zamandır planlanan bir geçişi hayli hızlandıracak.
Elektrek'in haberine göre Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, Financial Times'ın küresel dijital konferansında konuştu. Volvo'nun başındaki isim konuşmasında koronavirüs salgınına değindi. Samuelsson'a göre koronavirüs salgınından sonra insanların otomobil tercihlerinde bir değişiklik yaşanacak. Bu değişiklik sonucu insanlar içten yanmalı motora sahip araçlar yerine elektrikli araçlara yönelecek. Üstelik Samuelsson'a göre bu değişim oldukça hızlı olacak.
Volvo CEO’su birkaç ay sonra her şey normale döneceğini tahmin ettiğini söyleyerek, '' Müşterilerimiz dizel otomobiller almak için showroomlara geri dönecekler. Showroomlara giden müşteriler daha fazla elektrikli otomobil isteyecekler'' dedi. İnsanların elektrikli araçlara artık daha ilgili olacağını özellikle vurgulayan Samuelsson, hükümetlere de çağrıda bulundu. Hükümetlerin koronavirüs etkisi altında olan otomobil endüstrisinin toparlanması için verecekleri destekleri elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilere yatırması gerektiğini ifade etti.
Koronavirüs döneminde giderek artan internet alışverişlerine de dikkat çeken ünlü CEO, insanların artık e-ticaret deneyimi kazandığını söyleyerek, bu deneyimin insanları online araç satın almaya teşvik edeceğini belirtti. ''Bence otomobil satttığımız ve dağıttığımız yerler değişecek'' diyen Samuelsson, değişimin başladığını ancak şimdi değişimin daha da hızlanacağını vurguladı. Elektrikli araçlar, e-ticaret gibi alanlarda oldukça ümit verici konuşan Hakan Samuelsson, konu otonom araçlara geldiğinde ise ümit vermiyor.
Otonom araçların daha gelişmişlerini birkaç yıl içerisinde göreceğimizi ifade eden Samuelsson, otonom araçların hızından dem vurdu. Otonom sürüşlerin düşündüğümüz kadar hızlı olmayacağını söyleyen CEO, böylece otonom araçlara dair olan umutlarımızı söndürdü. Fakat yapılan çalışmalara bakılırsa ilerleyen yıllarda otonom araçların daha da gelişeceğini söylemek mümkün. Yani umut etmeye kaldığımız yerden devam.
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