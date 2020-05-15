Volvo CEO'sundan koronavirüs için 'geçiş hızlanacak' açıklaması!

Koronavirüs salgını sağlığımız kadar birçok sektörü de olumsuz etkiledi. Otomotiv sektörü de bunlardan sadece biri. Sektörde birçok firma yasaklardan dolayı üretim yapamadı. Bu fabrikalar günler boyu kapalı kaldı, bazıları kapalı kalmaya devam ediyor. İnsanlar ise salgın tehlikesi yüzünden yeni bir otomobil satın almaktan çekiniyor. Volvo CEO'suna göre yaşanan tüm bu olaylar, uzun zamandır planlanan bir geçişi hayli hızlandıracak.

İÇTEN YANMALI MOTORLARA ELVEDA ELEKTRİĞE MERHABA

Elektrek'in haberine göre Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, Financial Times'ın küresel dijital konferansında konuştu. Volvo'nun başındaki isim konuşmasında koronavirüs salgınına değindi. Samuelsson'a göre koronavirüs salgınından sonra insanların otomobil tercihlerinde bir değişiklik yaşanacak. Bu değişiklik sonucu insanlar içten yanmalı motora sahip araçlar yerine elektrikli araçlara yönelecek. Üstelik Samuelsson'a göre bu değişim oldukça hızlı olacak.

VOLVO CEO'SU: MÜŞTERİLER ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İSTEYECEK

Volvo CEO’su birkaç ay sonra her şey normale döneceğini tahmin ettiğini söyleyerek, '' Müşterilerimiz dizel otomobiller almak için showroomlara geri dönecekler. Showroomlara giden müşteriler daha fazla elektrikli otomobil isteyecekler'' dedi. İnsanların elektrikli araçlara artık daha ilgili olacağını özellikle vurgulayan Samuelsson, hükümetlere de çağrıda bulundu. Hükümetlerin koronavirüs etkisi altında olan otomobil endüstrisinin toparlanması için verecekleri destekleri elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilere yatırması gerektiğini ifade etti.