Volvo'dan kabinsiz otonom tır: Vera!

Teknolojinin gelişmesi ile beraber artık otonom araçları günümüzün bir parçası haline gelmiş durumda. Peki normal araçların dışında hiç otonom tır hayal ettiniz mi? Volvo yetkilileri Vera adını verdikleri yeni otonom tır ile bu hayali gerçeğe dönüştürdü.

Volvo Başkanı Claes Nilsson, Vera hakkında;“Taşımacılık sektörünün tam potansiyeli henüz keşfedilmemiş. Her şey, küresel ulaşım ihtiyacının önümüzdeki on yılda önemli ölçüde artmaya devam edeceğini göstermektedir. Bu talebi sürdürülebilir ve verimli bir şekilde karşılamak istiyorsak, yeni çözümler bulmamız gerekiyor.

Sorunsuz çalışan bir iş akışı sistemini güvence altına almak için, mevcut altyapıyı şimdiden daha iyi bir şekilde kullanmak zorundayız.

Geliştirdiğimiz ulaşım sistemi, bugünün çözümleri için önemli bir tamamlayıcı olabilir ve toplumun, taşımacılık şirketlerinin ve nakliye alıcılarının karşılaştığı zorlukların birçoğunun aşılmasına yardımcı olabilir.” açıklamasında bulundu.

Kabinin ağırlığı bulunmadığı için şehirler arası yolculukta daha rahat bir şekilde araç hız yapabiliyor ancak Volvo bu aracın daha çok şehir içindeki farklı konumlarda, şirketlerin kendi konumları arasında kullanılmasını öngörüyor.

Volvo diğer elektrikli tırlarıyla aynı pilleri kullanacağını açıkladı. Elektrikli tırların bu yıl içinde yollardaki yerini alması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

