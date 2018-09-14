HABER

Volvo'dan kabinsiz otonom tır: Vera!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Volvo yetkilileri Vera adını verdikleri yeni otonom tır ile taşımacılığı yeni bir boyuta taşıyor.

Volvo'dan kabinsiz otonom tır: Vera!

Teknolojinin gelişmesi ile beraber artık otonom araçları günümüzün bir parçası haline gelmiş durumda. Peki normal araçların dışında hiç otonom tır hayal ettiniz mi? Volvo yetkilileri Vera adını verdikleri yeni otonom tır ile bu hayali gerçeğe dönüştürdü.

Volvo Başkanı Claes Nilsson, Vera hakkında;“Taşımacılık sektörünün tam potansiyeli henüz keşfedilmemiş. Her şey, küresel ulaşım ihtiyacının önümüzdeki on yılda önemli ölçüde artmaya devam edeceğini göstermektedir. Bu talebi sürdürülebilir ve verimli bir şekilde karşılamak istiyorsak, yeni çözümler bulmamız gerekiyor.

Sorunsuz çalışan bir iş akışı sistemini güvence altına almak için, mevcut altyapıyı şimdiden daha iyi bir şekilde kullanmak zorundayız.

Geliştirdiğimiz ulaşım sistemi, bugünün çözümleri için önemli bir tamamlayıcı olabilir ve toplumun, taşımacılık şirketlerinin ve nakliye alıcılarının karşılaştığı zorlukların birçoğunun aşılmasına yardımcı olabilir.” açıklamasında bulundu.

Kabinin ağırlığı bulunmadığı için şehirler arası yolculukta daha rahat bir şekilde araç hız yapabiliyor ancak Volvo bu aracın daha çok şehir içindeki farklı konumlarda, şirketlerin kendi konumları arasında kullanılmasını öngörüyor.

Volvo diğer elektrikli tırlarıyla aynı pilleri kullanacağını açıkladı. Elektrikli tırların bu yıl içinde yollardaki yerini alması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERKur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...
Kaplumbağa Beetle üretimden kalkıyorKaplumbağa Beetle üretimden kalkıyor
Fortnite’a Hacivat kıyafeti geldiFortnite’a Hacivat kıyafeti geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volvo Vera

En Çok Okunan Haberler

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi

Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi

Türkiye'den yerli harekatı!

Türkiye'den yerli harekatı!

Kaplumbağa Beetle üretimden kalkıyor

Kaplumbağa Beetle üretimden kalkıyor

Fortnite’a Hacivat kıyafeti geldi

Fortnite’a Hacivat kıyafeti geldi

YouTube'da dikey reklam dönemi!

YouTube'da dikey reklam dönemi!

Toughbook FZ-L1 dayanıklılığı ile dikkat çekiyor!

Toughbook FZ-L1 dayanıklılığı ile dikkat çekiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.