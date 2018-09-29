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Volvo’nun e-kamyonları geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

Dünyanın ikinci en büyük ağır kamyon üreticisi olan İsveç merkezli Volvo Trucks, gelecek dönemde e-kamyonlara daha fazla odaklanmaya karar verdi. İşte detaylar.

Volvo’nun e-kamyonları geliyor

20-27 Eylül tarihleri arasında Hannover’da düzenlenen IAA Ticari Araç Fuarı‘na katılan Volvo Trucks, e-kamyonlar konusundaki kararlılığı ortaya koydu. Fuara bizzat katılan Volvo Trucks Üretim Hattı Müdürü Jonas Odermalm, markanın  e-kamyon satışlarının 2019’da başlayacağını açıkladı.

Avrupa’da hava kirliliğinin giderek artması ve akabinde Avrupa Birliği’nin emisyon standartlarını ulaşılması zor hedefler haline getirmesiyle birlikte elektromobilite, lojistik endüstrisinde giderek ilgi çekici bir hâl almaya başladı. Dünyanın ikinci en büyük ağır kamyon üreticisi Volvo ise sektördeki bu eğilimi değerlendirmeye karar verdi.

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Volvo Group Kıdemli Başkan Yardımcısı Claes Nilsson, e-kamyon satışlarını 2019 yılında başlatmayı planlıyor. Satışa sunulacak olan ilk modelin ise Mayıs ayında gözler önüne çıkan Volvo FE Electric olması bekleniyor.

Öte yandan bazı seçkin müşterilerine yeni e-kamyonunu test etme imkanı sağlanacak. Test sürüşlerinin bu yıl sonunda başlatılması planlanıyor. 20 tonluk bir yük ile gerçekleşecek olan testler 300 kilometrede tamamlanacak.

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Volvo volvo trucks  Claes Nilsson

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