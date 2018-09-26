HABER

Volvo V60 Cross Country konforu hissettirecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

Volvo’nun klasik modellerinden biri olan V60’ın yeni Cross Country modeli, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Volvo V60 Cross Country konforu hissettirecek!

Volvo belki de dünyanın en sağlam otomotiv markalarından birisi. Hemen hemen ürettiği her araç ile farkını ortaya koyan şirket, sürücülerinin hem konforlu hem de güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi adına yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Eh bunu yaparken de trendlerden geri kalmıyor tabii ki.

Volvo'nun klasiği V60'ın 2019 modelinin özellikleri ve fotoğrafları görenleri kendisine hayran bırakıyor. Klasik tasarımını çöpe atmak istemeyen Volvo, getirdiği yenilikler ile konfor arayışında olanların dikkatini çekecek.

Volvo’nun klasik modellerinden biri olan V60’ın yeni Cross Country modeli, V90’dan daha geniş ve hala oldukça dayanıklı. Sağlamlığıyla ön plana çıkan Volvo, yeni aracında büyük değişikliklere gitmiş değil ancak onu özel kılan şey ise zaten tasarım konusunda oldukça ince çizgiler çiziyor oluşu.
Volvo V60 Cross Country konforu hissettirecek!

V60 Cross Country’nin koltukları, klasik V60’a göre 3 inç daha uzun tasarlandı. 2 litrelik sıralı dört silindir motor ve turbo şarj sisteminden gelen güç, dört tekeri harekete geçirmeye yarıyor. Böylece en zorlu yol koşullarında bile aracınız hiç zorlanmadan hareket edebiliyor.

Şarj edilebilir hibrit teknolojisinin de gelecekte sunulacağı Volvo V60 Cross Country, tepe iniş kontrolü ve off-road sürüş modu özelliklerine de sahip. Diğer tüm modellerde olduğu gibi Cross Country’nin de alt kenarları plastik kaplama ile tasarlandı.

Aracın içi diğer modelden pek farklı değil ancak Apple CarPlay ve Android Auto gelecek yıl sizlere eşlik edecek. Autobrake ile Şehir Güvenliği Sistemi’nin Volvo için adeta bir standart olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Diğer aktif güvenlik özellikleri arasında ise yoldan çıkmayı azaltma, yaklaşan şerit azaltma ve çapraz trafik uyarısı bulunuyor.

Peki ya siz Volvo'nun yeni V60 Cross Country aracını nasıl buldunuz?

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
Black Shark 2 sızdırıldı!Black Shark 2 sızdırıldı!
Xbox Live Gold'un Ekim 2018 oyunları belli oldu!Xbox Live Gold'un Ekim 2018 oyunları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volvo V60 Cross Country teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik

Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik

Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!

Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!

iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı

iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Honor 8C lansman öncesi sızdırıldı!

Honor 8C lansman öncesi sızdırıldı!

Assassin's Creed Odyssey çıkış fragmanı!

Assassin's Creed Odyssey çıkış fragmanı!

Black Shark 2 sızdırıldı!

Black Shark 2 sızdırıldı!

Xbox Live Gold'un Ekim 2018 oyunları belli oldu!

Xbox Live Gold'un Ekim 2018 oyunları belli oldu!

iPhone merakı mezara taşındı!

iPhone merakı mezara taşındı!

iPhone XR hayal kırıklığı yarattı!

iPhone XR hayal kırıklığı yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.