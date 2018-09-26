Volvo belki de dünyanın en sağlam otomotiv markalarından birisi. Hemen hemen ürettiği her araç ile farkını ortaya koyan şirket, sürücülerinin hem konforlu hem de güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi adına yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Eh bunu yaparken de trendlerden geri kalmıyor tabii ki.
Volvo'nun klasiği V60'ın 2019 modelinin özellikleri ve fotoğrafları görenleri kendisine hayran bırakıyor. Klasik tasarımını çöpe atmak istemeyen Volvo, getirdiği yenilikler ile konfor arayışında olanların dikkatini çekecek.
Volvo’nun klasik modellerinden biri olan V60’ın yeni Cross Country modeli, V90’dan daha geniş ve hala oldukça dayanıklı. Sağlamlığıyla ön plana çıkan Volvo, yeni aracında büyük değişikliklere gitmiş değil ancak onu özel kılan şey ise zaten tasarım konusunda oldukça ince çizgiler çiziyor oluşu.
Volvo V60 Cross Country konforu hissettirecek!
V60 Cross Country’nin koltukları, klasik V60’a göre 3 inç daha uzun tasarlandı. 2 litrelik sıralı dört silindir motor ve turbo şarj sisteminden gelen güç, dört tekeri harekete geçirmeye yarıyor. Böylece en zorlu yol koşullarında bile aracınız hiç zorlanmadan hareket edebiliyor.
Şarj edilebilir hibrit teknolojisinin de gelecekte sunulacağı Volvo V60 Cross Country, tepe iniş kontrolü ve off-road sürüş modu özelliklerine de sahip. Diğer tüm modellerde olduğu gibi Cross Country’nin de alt kenarları plastik kaplama ile tasarlandı.
Aracın içi diğer modelden pek farklı değil ancak Apple CarPlay ve Android Auto gelecek yıl sizlere eşlik edecek. Autobrake ile Şehir Güvenliği Sistemi’nin Volvo için adeta bir standart olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Diğer aktif güvenlik özellikleri arasında ise yoldan çıkmayı azaltma, yaklaşan şerit azaltma ve çapraz trafik uyarısı bulunuyor.
Peki ya siz Volvo'nun yeni V60 Cross Country aracını nasıl buldunuz?
Kaynak: Teknolojioku
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