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Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Hırvatistan'da bulunan AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen: - "Siyasi hedefim Avrupa Birliğini, doğusu ve batısını, kuzeyi ve güneyini, büyüğü ve küçüğünü, genç ve yaşlı üyelerini yeniden dengelemek"

ZAGREB (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "Siyasi hedefim Avrupa Birliğini, doğusu ve batısını, kuzeyi ve güneyini, büyüğü ve küçüğünü, genç ve yaşlı üyelerini yeniden dengelemek." dedi.

Hırvatistan'ı ziyaret eden von der Leyen, Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Von der Leyen, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, AB'nin en genç üyesi olan Hırvatistan'ın birliğin en başarılı üyelerinden biri olduğunu belirterek, Hırvatistan'ın, Schengen ve avro bölgesine dahil olma çabalarını tebrik etti.

Birçok ülkenin 20 ila 40 yıl içerisinde demografik değişimlere uğrayacağını ifade eden von der Leyen, "Dünya üzerinde örnek teşkil eden Avrupa da bununla başa çıkmanın yolunu bulmalı. Demografik değişimleri fırsata çevirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, kalkınmanın birlik, beraberlik ve güçle sağlanabileceğine işaret ederek, "Halk, daha büyük bir Avrupa talep ediyor. Yükselen bir Avrupa sesine ihtiyacımız var. Siyasi hedefim Avrupa Birliğini, doğusu ve batısını, kuzeyi ve güneyini, büyüğü ve küçüğünü, genç ve yaşlı üyelerini yeniden dengelemek." diye konuştu.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de ülkesinin 2020'de AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstleneceğini anımsatarak, "Kalkınmaya devam eden genç bir AB üyesi olan Hırvatistan'ın entegrasyon sürecindeki en önemli iki aşaması Schengen ve avro bölgesine dahil olmaktır." dedi.

Dünyayı bekleyen demografik değişimlere dikkat çekmek amacıyla 2020'de bir konferans düzenlemeyi planladıklarını aktaran Plenkovic, dönem başkanlığı görevi süresince iz bırakacak işlere imza atmak istediklerini sözlerine ekledi.

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

- Hırvatistan'da bulunan AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen: - "Siyasi hedefim Avrupa Birliğini, doğusu ve batısını, kuzeyi ve güneyini, büyüğü ve küçüğünü, genç ve yaşlı üyelerini yeniden dengelemek"

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor

Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor
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Anahtar Kelimeler:
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen basın toplantısı Hırvatistan

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