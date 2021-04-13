Von der Leyen: Bir daha asla izin vermem

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede yaşanan protokol krizinden sonra Pazartesi akşamı ilk kez Brüksel'de bir araya geldi. Yapılan açıklamada, ikilinin haftalık rutin görüşmelerini gerçekleştirdiği bildirildi.

AB Komisyonu çevrelerinden edinilen bilgilere göre von der Leyen ikili görüşmede AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e, Ankara'daki görüşme sırasında kendisinin kanepeye oturtulmasından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirerek, "bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" açıkça belirtti.

Michel güvence verdi

Aynı çevreler Michel'in de "Kendi bakış açısından böyle bir olayın tekrarlanmaması gerektiği" konusunda von der Leyen'e güvence verdiğini aktardı.

Bir Konsey sözcüsü, Michel'in Salı günü Avrupa Parlamentosu temsilcileriyle yapacağı toplantıda da "Olaydan duyduğu derin üzüntüyü" bir kez daha ifade edeceğini açıkladı.