HABER

Von der Leyen krizinde SPD frene bastı

04.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokratlar, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen yüzünden çıkan krizle ilgili frene bastı.

Von der Leyen krizinde SPD frene bastı

SPD'nin geçici genel başkanı, koalisyonun bozulmasının söz konusu olmadığını söyledi.Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesi ile ilgili anlaşmazlık konusunda SPD'den açıklama geldi. Koalisyon ortağı SPD'nin geçici genel başkanı Malu Dreyer, ZDF televizyonuna bu sabah yaptığı açıklamada, koalisyonun bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Aynı zamanda Rheinland-Pfalz eyaletinin de başbakanı olan Dreyer, yaşanan tartışmalarla ilgili Merkel'in Avrupa Konseyi'ndeki oylamada çekimser kalması nedeniyle koalisyon anlaşmasına uygun davranmadığını söyleyemeyeceğini vurguladı. Ancak tüm bu sürecin gidişatından SPD'nin memnun olmadığını vurgulayan Dreyer, "Güven artırıcı önlemler düşünülebilirdi" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Gabriel'in sert çıkışı

SPD'nin eski genel başkanı Sigmar Gabriel, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesinin koalisyondan ayrılma gerekçesi olabileceğini söylemişti. Gabriel, Spiegel'e yaptığı açıklamada "Merkel, bir kabine kararı olmaksızın von der Leyen'in adını zikrediyorsa bu federal hükümetinin açık bir ihlalidir ve hükümeti terk etme gerekçesidir" ifadelerini kullanmıştı.

SPD'li yetkililer itirazlarının kişisel nedenlerle ilgili değil, AB devlet ve hükümet başkanlarının "liste başı adayı prensibini" dikkate almaması ile ilgili olduğunu açıklamıştı. Liste başı adayı prensibine göre, sadece Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılan partilerin liste başı adaylarının AB Komisyonu başkanlığına seçilmesi gerekiyor. Von der Leyen ise Mayıs ayı sonundaki AP seçimlerine katılmadı. Koalisyon ortağı SPD'nin itirazı nedeniyle de Merkel AB Konseyinde hafta başı personel seçimi ile ilgili oylamada çekimser kaldı.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Trump aniden ölürse yeni başkan kim olacak?Trump aniden ölürse yeni başkan kim olacak?
Erdoğan: ABD, F-35’leri vermezse bunun adı gasp olurErdoğan: ABD, F-35’leri vermezse bunun adı gasp olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump aniden ölürse yeni başkan kim olacak?

Trump aniden ölürse yeni başkan kim olacak?

Erdoğan: ABD, F-35’leri vermezse bunun adı gasp olur

Erdoğan: ABD, F-35’leri vermezse bunun adı gasp olur

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 ve Doğu Akdeniz açıklaması

'Tehditlerin anlamı yok' diyerek uyardı: Adım atamazlar

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Son dakika! Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

BMGK'de 'Libya saldırısı kınaması'na ABD engeli

ABD yüzünden kınayamadılar bile!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.