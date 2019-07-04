Von der Leyen krizinde SPD frene bastı

SPD'nin geçici genel başkanı, koalisyonun bozulmasının söz konusu olmadığını söyledi.Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesi ile ilgili anlaşmazlık konusunda SPD'den açıklama geldi. Koalisyon ortağı SPD'nin geçici genel başkanı Malu Dreyer, ZDF televizyonuna bu sabah yaptığı açıklamada, koalisyonun bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Aynı zamanda Rheinland-Pfalz eyaletinin de başbakanı olan Dreyer, yaşanan tartışmalarla ilgili Merkel'in Avrupa Konseyi'ndeki oylamada çekimser kalması nedeniyle koalisyon anlaşmasına uygun davranmadığını söyleyemeyeceğini vurguladı. Ancak tüm bu sürecin gidişatından SPD'nin memnun olmadığını vurgulayan Dreyer, "Güven artırıcı önlemler düşünülebilirdi" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Gabriel'in sert çıkışı

SPD'nin eski genel başkanı Sigmar Gabriel, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesinin koalisyondan ayrılma gerekçesi olabileceğini söylemişti. Gabriel, Spiegel'e yaptığı açıklamada "Merkel, bir kabine kararı olmaksızın von der Leyen'in adını zikrediyorsa bu federal hükümetinin açık bir ihlalidir ve hükümeti terk etme gerekçesidir" ifadelerini kullanmıştı.