Vortex nedir, nasıl oluşur? İstanbul'da kar yağışı için Vortex uyarısı!

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrelerin peş peşe düştü. Ancak havaların ısınması beklenirken, kar yağışı etkisini gösterdi. Soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava etkisi başlarken, İstanbul için gelecek hafta başına kadar sürecek bir kar yağışı uyarısı yapıldı. Gelişmelerle birlikte İstanbul için Vortex uyarısı da yapıldı. Peki Vortex nedir, nasıl oluşur?

VORTEX NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Vortex ya da Vorteks, Kuzey Yarım Küre'de saat yönünün tersine dairesel hareketle kendi ekseni etrafında dönen hava akımı olarak tarif edilmektedir. Girdap şeklinde olan bu hava akımı, deniz üzerinden hareket ederek bol miktarda yağış toplamaktadır.

Vortex, ayrıca etkili olduğu bölgelerde kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla bilinmektedir. Vortex, etkili olduğu bölgede kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya sebep olabilmektedir. Bu nedenle uçuşlar ve günlük hayat da oldukça olumsuz etkilenir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE POYRAZ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılmış olan açıklamaya göre, İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli soğuk hava, yoğun kar yağışı ve poyraz fırtınasının etkili olması beklenmekte. Yine Meteorolojik tahminlerde bulunan forum sitesi olan Hava Forum ise İstanbul’da beklenen kar yağışı hakkında paylaşımda bulundu.

"CUMARTESİ VORTEX OLUŞABİLİR"

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda ''Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 m sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam -42° var. Perşembe ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edilmeli. Cumartesi Vortex oluşabilir.'' denildi.



