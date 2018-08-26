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Vosvos tutkunları Trabzon'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Hıdırnebi Yaylası'nda düzenlenen ve 3 gün süren "1. Vosvos Şenliği"ne farklı illerden 60 vosvossever katıldı

Trabzon Vosvosçular Dayanışma Derneği (TRAWOS) organizasyonu ve Ortahisar Belediyesinin katkılarıyla "1. Vosvos Şenliği" düzenlendi.

Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda, farklı illerden gelen 60 vosvosseverin katıldığı şenlik, 3 gün sürdü.

Yaylada düzenlenen parkurda çeşitli yarışmalara katılan rengarenk vosvoslar ilgi gördü.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şenliğin Trabzon ve yaylaların tanıtımı için önemli bir etkinlik haline geleceğini söyledi. Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğuna dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Bu özelliklerimizle şehrimizin adını duyurmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla hareket ederek Trabzon'da yürütülen turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için gayret sarf ediyoruz. Yaylalarımızın güzelliğini gören hayran kalıyor. Bu tür organizasyonlar da bu güzelliklerin başka insanlar tarafından tanınmasını bilinmesini sağlıyor."

Genç, Türkiye'nin farklı illerinde yapılan vosvos şenliğini Trabzon'da düzenleyerek kentin tanıtımına katkı sağlayan TRAWOS'u kutlayarak katılımcılara teşekkür etti.

TRAWOS yetkililerinden Yunus Batmaz ise Trabzon 1. Vosvos Şenliği'ne verdiği destekten ötürü Genç'e ve il dışından gelen vosvossevenlere teşekkür etti.

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Trabzon Trabzon Vosvosçular Dayanışma Derneği

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