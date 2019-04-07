Vosvoslar, otizm farkındalığı için şehir turu attı

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da otizm farkındalık günü kapsamında 'Vosvos' olarak bilinen araçlarla şehir turu atıldı. Otizm farkındalığı yaratmak için kaputlara pankart asan Vosvos tutkunlarına, rafikteki diğer araçlar korna çalarak eşlik etti.

Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bursa Otizm Derneği ile Vos Garage 16 grubu bir araya geldi. Vosvos sahipleri, bir günlerini otizmli çocuklara ayırdı. Beşevler Meydanı’nda toplanan Vosvos tutkunları ile otizmli çocuklar ve aileleri, burada bir süre birlikte vakit geçirdi. Daha sonra araçlara binen otizmli çocuklar ve aileleri, konvoy eşiliğinde şehir turu atarak otizm farkındalığına dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, "Benim de 20 yaşında bir otizmli oğlum var. Onlarla Bursa'da güzel etkinliklere imza atıyoruz. Çalışmalarımızda ağırlıklı olarak otizm farkındalığı için adımlar atıyoruz. Nisan ayı otizm ayı olduğu için bu ay çalışmalarımız bir hayli artış gösterdi. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz etkinliğimizi Vos Garage 16 ekibi ile gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan çocukların toplumdaki yerlerini bulmasıdır. Ne kadar insan duyarsa, toplumda o kadar rahat ederiz" dedi.