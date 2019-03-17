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Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

Denizlili Vosvos tutkunları, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için 20 araçla konvoy oluşturarak bir etkinlik düzenledi.

Denizlili Vosvos tutkunları, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için 20 araçla konvoy oluşturarak bir etkinlik düzenledi. Vosvos sahipleri, aileler kan bağışı yaparken çocuklarının eğlenceli vakit geçirmeleri için bir Vosvos’u üzerine diledikleri gibi yazı yazıp, resim yapmaları için feda etti.
Denizli Vosvos Kulübü (DENVOS) üyeleri, kan bağışını arttırmak ve farkındalık oluşturmak için Kızılay ve Forum Çamlık AVM iş birliğiyle yaklaşık 50 üyeden oluşan bir konvoy oluşturup, etkinlik düzenledi. Kulüp üyeleri, oluşturulan 20 araçlık konvoyla Forum Çamlık AVM önünde toplandı. İki gün sürecek etkinlikte Vosvos araçlarıyla Forum Çamlık AVM Demokrasi Meydanı’nda bekleyen ve vatandaşların kan bağışı yapmaları için dikkat çekmeye çalışan kulüp üyeleri, yan tarafta bulunan Kızılay kan bağış aracında kan verip, vatandaşların kan bağışı yapmalarını istedi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, Vosvos sahipleri bir aracı da çocuklar için feda etti. Kan bağışına dikkat çekmek ve aileleri kan bağışı yaparken çocukların sıkılmaması için beyaz renkli Vosvos aracın üzerine çocukların yazı yazıp resim çizmesine izin verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte vatandaşlar arabaları görünce telefonlara sarılıp fotoğraf çektirirken, çocuklar kendileri için ayrılan Vosvos’un üzerine dilediğini yazıp çizdi.

“Vosvos aşkına, haydi kan bağışına”
Denizli Vosvos Kulübü ve Kızılay’ı ağırladıklarını aktaran Forum Çamlık Basın Halkla İlişkiler Müdürü Betül Korucu Sağlam, “Kurumlarla iş birliği yaptık. Forum Çamlık’ta ‘Vosvos aşkına, haydi kan bağışına’ diyoruz. Rengarenk, birbirinden güzel 20 adet Vosvosumuz Forum Çamlık Demokrasi Meydanı’nda. Aynı zamanda Kızılay’ın tırı bulunmakta, alanı ziyaret edenler Kızılay’a da kan verebilir, bir hayat kurtarabilirler” dedi.

“Amacımız kan bağışı farkındalığını artırmak”
Amaçlarının daha çok insana ulaşıp daha çok kan toplamak olduğunu aktaran Denizli Vosvos Kulübü Başkanı Önder Şentürk ise, “Aileler çocuklarıyla birlikte hem Vosvoslar’la birlikte fotoğraf çektirecekler hem de eğlenceli bir aracımız var onu boyayabiliyor çocuklar. Çocuklar onu boyarken biz de aileleri kan bağışına teşvik etmek için toplandık. Amacımız, kan bağışının farkındalığını biraz daha arttırmak” diye konuştu.
Denizli Vosvos Kulübü üyesi İjlal Dilara Anapal, kan bağışına destek amaçlı toplandıklarını ifade ederek, “Etkinliğimiz güzel gidiyor. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kan verelim can verelim” şeklinde konuştu.

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği

Vovvos sahiplerinden kan bağışı seferberliği
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