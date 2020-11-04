Voyager 2, 18 milyar kilometre uzaktan "Merhaba" dedi!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Voyager misyonu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Tam 43 yıldır uzayda yalnız başına ilerlemeye devam eden Voyager 2 ile yaklaşık sekiz ayın ardından bu yıl ikinci kez karşılıklı iletişime geçildi. NASA'nın 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2, yıldızararası uzaydan Dünya'ya "Merhaba" dedi.

UZAY ARACI TÜRKÇE MESAJ DA TAŞIYOR

Uzay aracı, Türkçe bir mesaja da ev sahipliği yapıyor. Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun" mesajının arkasındaki hikaye yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Söz konusu mesajın Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaydın nasıl yapıldığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kuniholm, "1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım" dedi.

NASA, 20 Ağustos 1977’de Voyager 2 insansız uzay aracını uzaya gönderdi. Voyager misyonunun asıl hedefi Jüpiter ve Satürn'den veri toplamaktı.

Ancak taşıdıkları plütonyum piller sayesinde halen aktif olan uzay araçlarının misyonu 40 yılı geride bıraktı.

825 kilo ağırlığındaki Voyager uzay araçları NASA’nın en büyük başarı hikâyelerinden biri. Zira, iki araç da günümüzde hala uzaydan güvenilir bilgiler aktarmaya devam ediyor.

Yeryüzünden giderek uzaklaşan bu araçlarla bağlantının 2030’a kadar korunacağı öngörülüyor.

