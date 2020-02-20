VPN aramaya son: Firefox Private Network VPN artık daha kapsamlı!

App Store ve Google Play'de sayısı yüzü aşan VPN uygulaması mevcut. Ancak kaç uygulamanın güvenli olduğu belli değil. İnsanlar çeşitli VPN hizmetlerini kullanarak bağlantı kurarken, çoğu zaman büyük risklerle de karşı karşıya kalabiliyor. Mozilla'nın bir süre önce ABD'ye sunduğu Firefox Private Network hizmetinin iddiası ise bu risklere karşı güven vermesi. İlk olarak bir Firefox eklentisi olarak çıkan VPN hizmeti artık Android'lere de destek verir hale geldi.

FİREFOX PRİVATE NETWORK SADECE BAĞLANTI SAĞLAMIYOR

Mozilla'nın VPN'i 30'dan fazla ülkedeki sunucuya bağlanabiliyor. Bu anlamda bağlantı seçeneklerinin yeterli sayıda olduğu görünüyor. Bunun dışında firmanın iddialarına göre Firefox VPN, sadece internet bağlantısı sağlamakla kalmıyor. Uzak sunucularla bağlantı kuran cihazları koruyan bir çeşit cihaz korumasını da içinde bulunduruyor.

FİREFOX PRİVATE NETWORK NE KADAR?

Android tarafına yeni sunulan Firefox Private Network, şimdilik beta sürecinde. Bu süreçte sadece beta programına katılma davetiyesi olan kişiler Firefox Private Network'u Android cihazlarında deneyebiliyor. Bir davetiye sahibiyseniz, Mozilla'nın VPN hizmetinden yararlanmak için aylık 4,99 dolar (yaklaşık 30 TL) ödemeniz gerekiyor. Ayrıca bu fiyat sınırlı bir süre için geçerli. Yani uygulamanın kararlı sürümünde çok daha yüksek fiyatlandırmalarla karşılaşmanız oldukça olası.



