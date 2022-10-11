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VPN değişikliği adımları: Cep telefonu ve bilgisayarlarda VPN değişikliği nasıl yapılır?

11.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde tüm işlemlerimizi internet üzerinden sağlayabiliyoruz. Tüm önemli işlemlerimizi artık internet vasıtasıyla sağladığımızdan hem bireysel hem de kurumsal her aktivitemizde ilk sorguladığımız şey güvenliktir. VPN de bireylere ve şirketlere böyle bir güvenlik duvarı içinde işlem yapma olanağı sunmaktadır. Cep telefonu ve bilgisayarlarda VPN değişikliği nasıl yapılır?

VPN değişikliği adımları: Cep telefonu ve bilgisayarlarda VPN değişikliği nasıl yapılır?

İçindekiler

  • VPN değişikliği nasıl yapılır?
  • VPN değiştirmek ne işe yarar?

Genel olarak baktığımızda VPN, bağlı olduğumuz IP adresini gizleyip internete farklı bir IP adresinden bağlanılmasını sağlayan hizmettir. VPN sayesinde güvenli bir şekilde internette işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. VPN değişikliği yapmak bu açıdan internet kullanıcıları adına önemli konulardan bir tanesidir. Bilgisayarda VPN değiştirme ve cep telefonunda VPN değiştirme hakkında merak edilen unsurlar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili detayları yazımızda paylaştık.

VPN nedir, ne işe yarar? VPN nasıl çalışır?VPN nedir, ne işe yarar? VPN nasıl çalışır?

VPN değişikliği nasıl yapılır?

VPN değiştirme işlemi güvenlik duvarını daha da kalınlaştırmak için kullanılır. VPN değiştirme metodu sayesinde bulunduğumuz yerden farklı bir yerden internet kullanımı gerçekleştiriyoruz şeklinde görünür. Bu sayede bulunduğumuz yerden erişim engeli olan sitelere girme imkanımız da bulunur. Bilgisayarlar ve cep telefonları gibi cihazlarda VPN kullanımı oldukça artmıştır. Bilgisayarlarda VPN değişikliği işlemlerini adımlarıyla sıralarsak;

  • Öncelikle yüklü olan kullanıcı VPN sertifikası seçilir.
  • Sonrasında sağ alt bölmede bulunan saat imgesi seçilir.
  • Ayarlar sekmesi seçilir.
  • “Ağ” bölmesindeki “bağlantı ekle” bölümü seçilir.
  • VPN uygulaması yanında bulunan “ekle” sekmesi seçilir.
  • Ekranda karşımıza çıkan talimatlarda verilenleri uygulayıp VPN değişikliğini sağlamış oluruz.

Telefonlarda VPN değişikliği işlemleri; Android VPN değişikliği ve iOS VPN değişikliği şeklinde farklılık gösterir.

Android telefonlarda VPN değişikliği;

  • Telefonun “ayarlar” bölümüne girilir.
  • Daha sonra “ağ ve internet” sekmesine girilir.
  • Gelişmiş VPN ayarlarına girilir.
  • Değiştirmek istediğimiz VPN adresinin yan tarafında bulunan “ayarlar” sekmesine gidilir.
  • VPN’i olmayanlara erişimi engelle tıklanır.

iOS telefonlarda VPN değişikliği;

• Telefondan “ayarlar” sekmesine girilir.
• Genel sekmesine dokunulur.
• VPN’e girilir.
• Aktifleştirmek ve ya devre dışı bırakmak istediğimiz VPN’i seçeriz.
• VPN’i etkinleştirmek için “bağlandı” ya da “bağlı değil” olarak güncellemeliyiz.

VPN nasıl kurulur? MacOS ve Windows için VPN kurulumu nasıl yapılır?VPN nasıl kurulur? MacOS ve Windows için VPN kurulumu nasıl yapılır?

VPN değiştirmek ne işe yarar?

Temel olarak bakarsak, VPN değiştirme sonucunda güvenlik duvarını daha kalınlaştırarak güvenli bir şekilde internet kullanımını sağlayacaktır. Gerçek IP adresimizi saklayıp başka bir IP adresi üzerinden internet kullanımı yapmamızı sağlayan hizmettir. VPN değiştirmek, bağlantımızı daha fazla şifreleyerek daha güvenli bir şekilde erişimimiz gerçekleşir.

VPN nasıl kapatılır? Bilgisayarda ve cep telefonlarda VPN bağlantısı nasıl kaldırılır?VPN nasıl kapatılır? Bilgisayarda ve cep telefonlarda VPN bağlantısı nasıl kaldırılır?


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vpn değiştirme
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