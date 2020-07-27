VPN engellenebilir mi? Sosyal medya düzenlemesinden sonra MHP’den VPN çıkışı!

Uzun süredir gündemi meşgul eden sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. MHP VPN açıklamasının ardından VPN engellenebilir mi sorusu gündeme geldi. Şimdi internet kullanıcıları VPN engellemek mümkün mü sorusuna yanıt arıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya düzenlemesi kanun teklifi ile ilgili olarak Cumhur İttifakı’nın sosyal medya bataklığını ıslah edeceğini, sosyal medyada insanların onurunun korunacağını ve özel hayatın gizliliğine saygı duyulacağını belirtti.

Yıldız, erişim engeli bulunan platformlara ve yasaklı sitelere erişim sağlayan VPN ile ilgili de görüşlerini aktardı. Bu kez sosyal medya yasağı vpn konusu gündeme geldi. Peki, VPN engelleniyor mu?

VPN erişimi engellenecek mi?

Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifinin yarın Meclis Genel Kurulunda görüşüleceğini belirten Yıldız, sosyal medya platformlarında içeriklerin kontrolsüz şekilde yayıldığını ve kişi haklarını, genel ahlakı ve aile düzenini yaraladığını dile getirdi. Mevcut mevzuatın sorunları çözmek konusunda yetersiz olduğunu aktaran Yıldız, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili adımlar atan ülkelerden örnek vererek dünyanın yeni bir hukuk inşa etmeye çalıştığını açıkladı.