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VPN engellenebilir mi? Sosyal medya düzenlemesinden sonra MHP’den VPN çıkışı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yeni sosyal medya düzenlemesinin ardından şimdi de VPN tartışması gündeme geldi. MHP’den gelen VPN engelleme çıkışı sosyal medyada konuşulmaya başladı. VPN ile erişim engeli konulan platformlara ve yasaklı sitelere erişim sağlanabiliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, VPN erişiminin önlenmesi için tedbirlerin alınmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Peki, VPN engellenebilir mi?

VPN engellenebilir mi? Sosyal medya düzenlemesinden sonra MHP’den VPN çıkışı!

Uzun süredir gündemi meşgul eden sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. MHP VPN açıklamasının ardından VPN engellenebilir mi sorusu gündeme geldi. Şimdi internet kullanıcıları VPN engellemek mümkün mü sorusuna yanıt arıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya düzenlemesi kanun teklifi ile ilgili olarak Cumhur İttifakı’nın sosyal medya bataklığını ıslah edeceğini, sosyal medyada insanların onurunun korunacağını ve özel hayatın gizliliğine saygı duyulacağını belirtti.

Yıldız, erişim engeli bulunan platformlara ve yasaklı sitelere erişim sağlayan VPN ile ilgili de görüşlerini aktardı. Bu kez sosyal medya yasağı vpn konusu gündeme geldi. Peki, VPN engelleniyor mu?

VPN erişimi engellenecek mi?

Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifinin yarın Meclis Genel Kurulunda görüşüleceğini belirten Yıldız, sosyal medya platformlarında içeriklerin kontrolsüz şekilde yayıldığını ve kişi haklarını, genel ahlakı ve aile düzenini yaraladığını dile getirdi. Mevcut mevzuatın sorunları çözmek konusunda yetersiz olduğunu aktaran Yıldız, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili adımlar atan ülkelerden örnek vererek dünyanın yeni bir hukuk inşa etmeye çalıştığını açıkladı.

Devletlerin internette yer alan kontrolsüz içerikleri denetlemek ve bu yolla toplumu korumak zorunda olduğuna dikkat çeken Feti Yıldız, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de hukuki ve mali temsilcilerinin olmadığına ve hakları saldırıya uğrayan kişilerin muhatap olacağı bir merci bulunmadığına dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıklamasının devamında VPN konusuna da değindi.

VPN yasaklanıyor mu sorusuna neden olan açıklama doğrultusunda Yıldız, erişim engeli olan platformlara ve yasaklı sitelere sanal özel ağ olarak geçen VPN ile erişimin önlenmesi adına yeni ve köklü tedbirlerin alınması görüşünü paylaştı. Bunun için uluslararası iş birliğinin geliştirmesini dile getirdi. Yıldız’ın açıklamaları internet kullanıcıları tarafından VPN kapatılabilir mi sorusunun sorulmasına neden oldu.

VPN nedir?

Dönem dönem yaşanan sosyal medya platformlarına erişim engelinde internet kullanıcılarının başvurduğu yöntemlerden bir tanesi olan ve güvenli olup olmadığı tartışma konusu olan sanal özel ağ ile ilgili VPN yasaklanabilir mi sorusu tekrar gündeme geldi. VPN yani sanal özel ağ, uzaktan erişim yolu ile farklı ağlara bağlanabilmeyi sağlayan bir internet teknolojisidir. Sanal bir ağ uzantısı oluşturduğundan dolayı VPN kullanılarak ağa bağlanan herhangi bir cihaz, fiziksel olarak da bağlıymış gibi o ağın üzerinden veri alışverişinde bulunabiliyor.

VPN ile bağlanan kişiler o ağın güvenlik, yönetim ve fonksiyonel özelliklerini kullanmaya devam ediyor. Uzaktan erişim VPN ve siteden siteye VPN olmak üzere iki tür VPN bağlantısı bulunuyor. MHP’den gelen VPN açıklamasının ardından internet kullanıcıları tarafından VPN yasaklandı mı sorusu sorulmaya başladı.

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