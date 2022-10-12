VPN nasıl açılır? iOS, Android ve Windows cihazlarda VPN aktif etme adımları

Türkçesi 'Sana Özel Ağ' olarak ifade edilen VPN, farklı bir IP adresi kullanarak internete bağlanmanızı sağlayan özel bir ağ teknolojisidir. Popüler internet tarayıcılarından biri olan Opera içerisinde aktif olarak kullanılan bu teknoloji sayesinde gizliliği yüksek seviyelerde tutabilirsiniz. VPN nasıl aktif edilir?

VPN nasıl açılır?

iOS, Windows ve Android işletim sistemlerinde VPN açılma ve aktif edilme işlemleri farklılık gösterir. Kullanmak istediğiniz VPN bilgilerine sahipseniz birkaç basit adımı takip ederek kolayca VPN açabilirsiniz.

VPN'e nasıl bağlanır?

Genellikle şirketlerde çalışanlar ile uzaktan sorunsuz bir bağlantı kurmak için kullanılan VPN sistemine sistem yöneticisinden alacağınız bilgiler ile kolayca bağlanabilir. iOS, Windows ve Android de VPN'e bağlanma adımlarına göz atabilirsiniz.

Android'de VPN'e nasıl bağlanır?

Android'de sana özel ağa bağlanma adımları şunlardır:

Ayarlar menüsünden ağlar sekmesine geçin.

VPN bölümüne girin.

VPN Ekle seçeneğine dokunun.

Kullanıcı adı, şifre, sunucu adresi gibi sistem yöneticisinden aldığınız bilgileri girin.

Android VPN ekleme işlemini tamamladıktan sonra Kaydet tuşuna basın.

iOS'ta VPN'e nasıl bağlanır?

iOS'ta VPN'e bağlanma adımları şunlardır:

Ayarlar menüsünü açıp Genel sekmesine geçin.

VPN'i seçip 'VPN Konfigürasyonu Ekle' seçeneğine dokunun.

VPN protokolü, ayarları ve istenen bilgileri girdikten sonra kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayın.

İşlemler tamamlandıktan sonra 'Bitti' tuşuna basın.

Windows'ta VPN'e nasıl bağlanır?

Ayarlar'dan 'Ağ ve İnternet' sekmesine geçin.

VPN'i seçip 'VPN Ekle' seçeneğine dokunun.

Karşınıza çıkan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun ve 'Kaydet' e tıklayın.

Görev çubuğunun yanında yer alan ağ simgesini seçerek dilediğiniz VPN bağlantısını kullanmaya başlayabilirsiniz.



