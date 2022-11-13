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VPN nedir, nasıl kullanılır? Instagram, Youtube, Twitter VPN ile nasıl açılır? Instagram, Youtube, Twitter erişim sorununun ardından gündem oldu

13.11.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VPN’nin nasıl kullanıldığı merak ediliyor. 13 Kasım’da Instagram, Youtube ve Twitter’a girmekte güçlük yaşayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın ardından sosyal ağlara ulaşımda güçlük yaşanıyor. Peki, VPN nedir, nasıl kullanılır? Instagram, Youtube, Twitter VPN ile nasıl açılır?

VPN nedir, nasıl kullanılır? Instagram, Youtube, Twitter VPN ile nasıl açılır? Instagram, Youtube, Twitter erişim sorununun ardından gündem oldu

VPN nedir, nasıl kullanılır sorusu gündem oldu. İnternette yaşanan yavaşlığın ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. iOS, Windows ve Android işletim sistemlerinde VPN açılma ve aktif edilme işlemleri farklılık gösteriyor. Kurulum yaparken seçeceğiniz ülkeye göre erişim sağlanabiliyor.

VPN nedir?

iOS, Windows ve Android işletim sistemlerinde VPN açılma ve aktif edilme işlemleri farklılık gösterir. Kullanmak istediğiniz VPN bilgilerine sahipseniz birkaç basit adımı takip ederek kolayca VPN açabilirsiniz.
Genellikle şirketlerde çalışanlar ile uzaktan sorunsuz bir bağlantı kurmak için kullanılan VPN sistemine sistem yöneticisinden alacağınız bilgiler ile kolayca bağlanabilir. iOS, Windows ve Android de VPN'e bağlanma adımlarına göz atabilirsiniz.

Android'de VPN'e nasıl bağlanır?

Android'de sana özel ağa bağlanma adımları şunlardır:
Ayarlar menüsünden ağlar sekmesine geçin.
VPN bölümüne girin.
VPN Ekle seçeneğine dokunun.
Kullanıcı adı, şifre, sunucu adresi gibi sistem yöneticisinden aldığınız bilgileri girin.
Android VPN ekleme işlemini tamamladıktan sonra Kaydet tuşuna basın.

iOS'ta VPN'e nasıl bağlanır?

iOS'ta VPN'e bağlanma adımları şunlardır:
Ayarlar menüsünü açıp Genel sekmesine geçin.
VPN'i seçip 'VPN Konfigürasyonu Ekle' seçeneğine dokunun.
VPN protokolü, ayarları ve istenen bilgileri girdikten sonra kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayın.
İşlemler tamamlandıktan sonra 'Bitti' tuşuna basın.

Windows'ta VPN'e nasıl bağlanır?

Ayarlar'dan 'Ağ ve İnternet' sekmesine geçin.
VPN'i seçip 'VPN Ekle' seçeneğine dokunun.
Karşınıza çıkan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun ve 'Kaydet' e tıklayın.
Görev çubuğunun yanında yer alan ağ simgesini seçerek dilediğiniz VPN bağlantısını kullanmaya başlayabilirsiniz.

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