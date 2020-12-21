Vpn nedir ve nasıl çalışır?

VPN nedir sorusunu cevapladıktan sonra işlevlerine geçebiliriz. Sanal dünyada kimliğiniz gizli, anonim bir şekilde hareket edebilirsiniz. VPN kullanarak İnternet ortamında takip edilmek istemediğiniz zamanlarda İnternet etkinliğinizi ve konumunuzu saklayabilirsiniz. Özellikle herkese açık olan Wi-Fi ağlarını kullanırken gizliliğinizi korumanızı sağlar. VPN Ne İşe Yarar? VPN ne işe yarar diye sorduğumuzda şu cevabı alabiliriz. Temelde İnternet ortamında güvenli ve sansürsüz bir şekilde gezebilmenizi sağlayan bir sistemdir. Sanal ortamda istediğiniz ülkede görünmenize ve İnternette seçtiğiniz ülkenin kurallarına göre İnternet kullanabilmenize yarar. İnternet ortamında iz bırakmadan, özgürce gezinebilirsiniz. Aynı zamanda hız daraltma olmadan güvenli bir şekilde İnternet kullanabilir ve torrent gibi uygulamaları gizli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkede yasaklı olan İnternet sitelerine girebilmek için de VPN kullanabilirsiniz. İnternet siteleri bazı içeriklere sansür koyduğunda bu sansürlere takılmadan rahat bir şekilde istediğiniz web sitelerinde gezinmenize yarar.

VPN Neden Kullanılmalıdır? VPN nasıl kullanılır sorunun cevabı kulağa karmaşık gelebilir. Fakat VPN eklentisi aslında son derece kolay bir şekilde kullanılabilir. VPN çevrimiçi gizliliği koruma da gerekli olan güvenlik araçlarından biridir. VPN olmadan İnternette yaptığınız tüm eylemler ve adımlarınız kaydedilir. Tarayıcı geçmişinizi, indirdiğiniz dosyaları, çevrimiçi banka bilgilerinizi ve çeşitli şifrelerinizin kaydedilmesini önlemek için VPN kullanılabilir. IP adresiniz ile cihazlarınız ve dolayısıyla fiziksel konumunuz takip edilebilir. Ortaya çıkan fiziksel konum ve IP adresinizi korumak için VPN kullanmanız önemlidir. Bu durum tam olarak kartpostal göndermeye benzetilebilir. Kartpostal üzerinde yer alan mesajınız, adresiniz, isminiz ve İnternet ortamına girdiğiniz tüm bilgileri 3. şahıslar okuyabilir. Bir VPN uzantısı kullandığınızda bilgisayar korsanları dahil, hiç kimse kim olduğunuzu bile öğrenemez. VPN kullandığınızda kartpostal değil, yalnızca alıcının görebildiği güvenli bir mesaj gönderebilirsiniz. Eğer alıcınız dışında biri mesajınızı görmek ister ise yalnızca şifrelenmiş bilgiler ile karşılaşır.

VPN Neleri Saklar? VPN kullandığınızda temelde IP adresiniz gizlenir. İnternet bağlantınız ise şifrelenmiş olur. Peki tüm bunlar tam olarak ne anlama geliyor? Tarayıcı geçmişiniz saklı kalır. VPN uzantıları tarayıcı ve arama geçmişinizi İnternet servis sağlayıcılarından gizler. VPN kullandığınızda İSS’nize ulaşan tek bilgi VPN uzantısının oluşturduğu ve İSS’ye yönlendirdiği şifrelenmiş mesajlardır. Bulunduğunuz ülkenin konumunu online olarak değiştirebilirsiniz. VPN kullanarak gerçek dünyadaki konumunuzu değiştiremezsiniz fakat sanal dünyadaki konumunuzu değiştirebilirsiniz. VPN kullanarak başka bir ülkenin sunucusuna bağlanabilirsiniz. Bu şekilde Torrent, ABD haber siteleri ya da ülkenizde yasal olarak erişim engellenen sitelere girebilirsiniz. İnternette anonim olmanızı sağlar. Kayıt tutmayan VPN uzantıları İnternette ne yaptığınızı herhangi birinin bilmesini engeller. Bu sayede özgürce İnternette istediğinizi yapabilirsiniz. VPN Kullanmanın Faydaları Bulunduğunuz ülkede erişimi yasaklı olan İnternet sitelerine girebilirsiniz. Dünyanın farklı bölgelerinde engellenmiş olan oyunların engellerini kaldırabilir ve istediğiniz oyunu fiziksel konumunuzu değiştirmeden oynayabilirsiniz. Torrent üzerinden indirdiğiniz dosyaların içeriğini %100 bilemezsiniz. Bu nedenle güvenli bir Torrent kullanımı son derece önemlidir. İstemediğiniz ya da yasal olarak indirmemeniz gereken bir dosya ile karşılaştığınızda VPN ile güvenli bir şekilde dosyayı silebilir ve kanunlar ile başınızın belaya girmesini engelleyebilirsiniz. Çevrimiçi dünyada anonim kalmak istediğiniz zamanlarda tek tuş ile anonim kalmanıza yardımcı olur. İnternette bulunan içeriklere ülkeler kendi kararlarınca binlerce sansür uygular. Bulunduğunuz ülkenin getirmiş olduğu sansürleri kaldırmak ya da seyahatlerinizde zorunlu sansüre maruz kalmamak için VPN kullanabilirsiniz. VPN İnternet hızınızı artırır. VPN sayesinde çeşitli bilgileriniz gizli kalır bu sayede ISS'niz bant genişliğinizi kısıtlayamaz ve siz çok daha hızlı bir İnternet kullanabilirsiniz.