"VR Yapım Hikayesi ve Deneyimi: Selyatağı" söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Emre Yeksan, "Hem izleyici olarak kendi VR deneyimim hem de yönetmen olarak özgür bir izleyiciyle başa çıkmayı düşünmek bana çok etkileyici geliyor." dedi. İKSV 38 İstanbul Film Festivali kapsamında, FilmLoverss ve Köprüde Buluşmalar ortaklığıyla, Filmloverss Lounge'ta "VR Yapım Hikayesi ve Deneyimi: Selyatağı" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Uzun metrajlı "Yuva" filmi ile sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanılarak 360 derece çekilen "Selyatağı" filminin konuşulduğu etkinlik, Deniz Tortum'un filmin çekim sürecine, içeriğine ve tekniğine ilişkin bilgi verdiği videonun izlenmesiyle başladı. "Yuva" filminin yönetmeni Emre Yeksan, uzun metraj ve sanal gerçeklik filmlerinin yanı sıra çizgi roman projesiyle filmin anlam dünyasını genişletmek istediklerini ifade etti. Deniz Tortum'u yıllardır tanıdığını belirten, Yeksan "Çok sevdiğim bir yönetmen. Hem düz film işlerini çok seviyorum hem de VR işi yapan konuya hakim biri. Senaryoyu gönderdik ve Deniz'le buluştuk, çok çabuk gelişti. Deniz hem senaryoyu çok sevdi hem de filmin dünyasından kendi bakışına bir şeyler geliştirmek konusunda çok atak davrandı. Bu benim için de çok heveslendirici bir şeydi." şeklinde konuştu.

Üç işin de birbiriyle temas etmesini istedikleri için senaryo hazırlanması aşamasında zorlandıklarını dile getiren Yeksan, "Filmi ve VR filmi izleyen iki tarafın da anlamı büyüsün ama sadece birini izleyen için bir sorun olmasın istedik. Konseptin zorlayıcı olan tarafı da buydu." değerlendirmesine bulundu. - "İzleyici aslında bir yönetmen gibi davranıyor" Film vesilesiyle ilk kez sanal gerçeklik kavramıyla daha yakından tanıştığını ifade eden Yeksan, şunları kaydetti: "Daha önce 360 derece film izlemişliğim vardır ama çok azdı. Hem hikayeleme biçimi hem de işin yönetmenliğini biraz orada kavramaya başladım. Deniz çalıştıkça onu izleyerek ne olduğunu görmeye başladım. Sanal gerçeklikte beni çarpan şey izleyicinin aslında bir yönetmen gibi davranıyor olmasıydı. Kadrajını kendi belirleme özgürlüğüne sahip bir izleyici. Oyunculuklar, mekan tasarımı ve hikayenin akışı dışında yönetmenin çok fazla müdahale alanı olmuyor. Bütün anlatı plan sekans üzerinden kuruluyor, çünkü başka türlü bir anlatı biçimine de çok fazla giremiyorsunuz."