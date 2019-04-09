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"VR Yapım Hikayesi ve Deneyimi: Selyatağı" söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:56 | Son Güncelleme

Yönetmen Emre Yeksan: - "Hem izleyici olarak kendi VR deneyimim hem de yönetmen olarak özgür bir izleyiciyle başa çıkmayı düşünmek bana çok etkileyici geliyor"

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Emre Yeksan, "Hem izleyici olarak kendi VR deneyimim hem de yönetmen olarak özgür bir izleyiciyle başa çıkmayı düşünmek bana çok etkileyici geliyor." dedi.

İKSV 38 İstanbul Film Festivali kapsamında, FilmLoverss ve Köprüde Buluşmalar ortaklığıyla, Filmloverss Lounge'ta "VR Yapım Hikayesi ve Deneyimi: Selyatağı" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Uzun metrajlı "Yuva" filmi ile sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanılarak 360 derece çekilen "Selyatağı" filminin konuşulduğu etkinlik, Deniz Tortum'un filmin çekim sürecine, içeriğine ve tekniğine ilişkin bilgi verdiği videonun izlenmesiyle başladı.

"Yuva" filminin yönetmeni Emre Yeksan, uzun metraj ve sanal gerçeklik filmlerinin yanı sıra çizgi roman projesiyle filmin anlam dünyasını genişletmek istediklerini ifade etti.

Deniz Tortum'u yıllardır tanıdığını belirten, Yeksan "Çok sevdiğim bir yönetmen. Hem düz film işlerini çok seviyorum hem de VR işi yapan konuya hakim biri. Senaryoyu gönderdik ve Deniz'le buluştuk, çok çabuk gelişti. Deniz hem senaryoyu çok sevdi hem de filmin dünyasından kendi bakışına bir şeyler geliştirmek konusunda çok atak davrandı. Bu benim için de çok heveslendirici bir şeydi." şeklinde konuştu.

Üç işin de birbiriyle temas etmesini istedikleri için senaryo hazırlanması aşamasında zorlandıklarını dile getiren Yeksan, "Filmi ve VR filmi izleyen iki tarafın da anlamı büyüsün ama sadece birini izleyen için bir sorun olmasın istedik. Konseptin zorlayıcı olan tarafı da buydu." değerlendirmesine bulundu.

- "İzleyici aslında bir yönetmen gibi davranıyor"

Film vesilesiyle ilk kez sanal gerçeklik kavramıyla daha yakından tanıştığını ifade eden Yeksan, şunları kaydetti:

"Daha önce 360 derece film izlemişliğim vardır ama çok azdı. Hem hikayeleme biçimi hem de işin yönetmenliğini biraz orada kavramaya başladım. Deniz çalıştıkça onu izleyerek ne olduğunu görmeye başladım. Sanal gerçeklikte beni çarpan şey izleyicinin aslında bir yönetmen gibi davranıyor olmasıydı. Kadrajını kendi belirleme özgürlüğüne sahip bir izleyici. Oyunculuklar, mekan tasarımı ve hikayenin akışı dışında yönetmenin çok fazla müdahale alanı olmuyor. Bütün anlatı plan sekans üzerinden kuruluyor, çünkü başka türlü bir anlatı biçimine de çok fazla giremiyorsunuz."

Yeksan, VR teknolojisinin 2 yıl önceki coşkuyu devam ettiremediğini altını çizerek, "Bence tahmin edilen kadar değil de yavaş yavaş artacak bir etkisi olacak. Bana çok olumlu hissettiren, beni en çok cezbeden tarafı, izleyiciyi özgürleştiren tarafı. Hem izleyici olarak kendi VR deneyimim hem de yönetmen olarak özgür bir izleyiciyle başa çıkmayı düşünmek bana çok etkileyici geliyor." şeklinde konuştu.

- "Bizim için de bilmediğimiz bir dünyaya dalmaktı"

Yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, Emre Yeksan’ın “Yuva” adlı son filminden ilham alarak çekilen "Selyatağı"nın Venedik Film Festivali'nin VR bölümünde gösterildiğini hatırlattı.

Selyatağı filminin yeni medya düşünce biçimiyle geleneksel medya düşünce birikiminin çarpışması sonucu ortaya çıktığını ifade eden Aslanoğlu, "Bizim için de bilmediğimiz bir dünyaya dalmaktı. Bir 360 derece kamerayı test ettik. İlk testlerimizde bu kamerayla ormanın detaylarını kaybettiğimizi gördük." diye konuştu.

Daha sonra daha kaliteli VR çekimler için dört kamerayı birleştirerek bir sistem kurduklarını anlatan Aslanoğlu, "Çok farklı bir deneyimdi. Çünkü gerçekten her sahnenin 360 derece alanın hazır olması, herkesin saklanabileceği yerlerin net bir şekilde belirlenmiş olması ve bundan da önemlisi mizansenin matematiğinin sahnelerin tamamında kesmesiz çok net bir şekilde prova edilmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Yönetmen ve yeni medya sanatçısı Deniz Tortum'un sanal gerçeklik (VR) filmi "Selyatağı", üç gün boyunca Filmloverss Lounge'ta deneyimlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Yeksan sanal gerçeklik Selyatağı VR

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