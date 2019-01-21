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VSY Biotechnology 40. TOD Kış Sempozyumu'nda yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology, göz kusurlarına yönelik çözümleriyle 40. TOD Kış Sempozyumu'nda yer aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), Kış Sempozyumu’nun 40’ıncısını Eskişehir’de gerçekleştirdi. Sempozyumda, VSY Biotechnology göz kusurlarına yönelik çözümleriyle organizasyonda yerini aldı.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, TOD'un, geleneksel olarak düzenlediği Kış Sempozyumu’nun 40'ıncısı "Refraksiyon Uygulamaları: Gözlükten Cerrahiye" temasıyla Eskişehir'de yapıldı.

Oftalmoloji camiasının buluştuğu etkinliğe sektörün önde gelen firmalarından VSY Biotechnology de katılım gösterdi. Hipermetrop, astigmat, miyop, presbiyopi gibi göz kusurlarına çözüm sunan, dünyanın ilk ve tek sinüzoidal yapılı trifokal göz içi lenslerini Onaylı Ar-Ge Merkezi’nde üreterek dünyanın yaklaşık 60 ülkesine ihraç eden firma; oftalmoloji alanına sunduğu yenilikleri göz hekimleri ile paylaştı.

Başkanlığını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Başmak’ın gerçekleştirdiği, TOD 40. Kış Sempozyumu’nda refraksiyon kusurlarının düzeltilmesi ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alındı. Kongre boyunca; panel, olgu sunumları, bildiriler gibi çeşitli toplantılar düzenlendi. Toplantılar sırasında VSY Biotechnology’nin göz kusurlarını düzelten göz içi lensi Trinova’nın üstün özellikleri de açıklanarak hasta sonuçları paylaşıldı.

Organizasyonda TOD Eskişehir-Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Hikmet Başmak, önceki dönem şube başkanlığı yapan Prof. Dr. Nilgün Yıldırım'a çalışmaları adına plaket takdim etti.

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VSY Biotechnology

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