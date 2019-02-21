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VSY Biotechnology çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Özge Altunbaş Göktekin: -"İnsanların sağlığı için inovatif ürünler üreten, yeni teknolojiler geliştiren bir şirket olarak VSY Biotechnology Ailesi’nin Türk Kızılayı'na kan bağışı yapmasını çok anlamlı buluyorum"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology çalışanları, ihtiyacı olan insanlara kök hücre temin edilebilmesi amacıyla Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, VSY Biotechnology misyonu doğrultusunda insanların hayatlarına değer katmaya, sağlıklarını güçlendirmek için katkı sağlamaya devam ediyor. VSY Biotechnology çalışanları, ihtiyacı olan insanlara kök hücre temin edilebilmesi amacıyla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

VSY Biotechnology’nin yaklaşık 300 çalışanının görev aldığı İstanbul Tuzla’daki tesisine Türk Kızılayı kan verme aracı gelerek, gönüllülere kapılarını açtı. Kan bağışında bulunan VSY Biotechnology çalışanları, kan ihtiyacı bulunan insanlara yardımcı olmanın mutluluğunu duyduklarını ifade ettiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, "İnsanların sağlığı için inovatif ürünler üreten, yeni teknolojiler geliştiren bir şirket olarak VSY Biotechnology Ailesi’nin Türk Kızılayı'na kan bağışı yapmasını çok anlamlı buluyorum. Kan bağışı hayat kurtarıyor. İnsanları kurtarmak, onları hayata tutundurmak adına Türk Kızılayı ile aynı hedefleri paylaşıyoruz. Sağlıklı Herkes kan bağışlasın. Bu konuda toplumda bir bilinç oluşmasında VSY Biotechnology Ailesi’nin de katkısının olması bizi mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı, Türkiye’nin Kök Hücre ve İlik Nakil ihtiyaçlarını Türkiye’nin tek başına karşılayabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bölge Kan Merkezleri, Kan Bağış Merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamayı hedefliyor ve bu amaçla “Ulusal Kan Temini Projesi”ni yürütüyor.

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VSY Biotechnology

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