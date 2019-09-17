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VSY Biotechnology "İyilik Yolunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Şirket çalışanları, "İyilik Yolunda Tekrar Destek Olmaya Var mısınız?" projesi kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu - VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Özge Altunbaş Göktekin: - "VSY Biotechnology ailesi, sadece kendi çalışmaları ile değil, sosyal projeler ile de insanlara destek olmaya çalışıyor"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology çalışanları, "İyilik Yolunda Tekrar Destek Olmaya Var mısınız?" projesi kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology, misyonu doğrultusunda insanların hayatına değer katmaya, sağlıklarını güçlendirmek için katkı sağlamaya devam ederken, bir yandan da gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile bu misyonunu destekliyor.

VSY Biotechnology ailesi, dönem dönem kan bağışı etkinliği düzenliyor. Yılbaşında gerçekleştirilen toplu kan bağışının ardından bu yıl ikinci kez Türk Kızılayı'nın kan verme aracı, şirketin İstanbul Tuzla'daki tesisine davet edildi. 300'ün üzerinde istihdam sağlayan VSY Biotechnology, çalışanları ile "İyilik Yolunda Tekrar Destek Olmaya Var mısınız?" projesi kapsamında gün boyunca Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Gönüllüler, Türk Kızılayı'na bağışta bulunarak, kan ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadı.

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin de kan bağışında bulunanlar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göktekin, kan bağışının insanların hayatını kurtarmak için önemli bir adım olduğunu belirterek, "İnsanların sağlığına katkı sağlayacak çalışmalara odaklanan VSY Biotechnology ailesi, sadece kendi çalışmaları ile değil, sosyal projeler ile de insanlara destek olmaya çalışıyor. Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz 'İyilik Yolunda Tekrar Destek Olmaya Var mısınız?' projesi de bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Göktekin, kampanyaya destek için kan veren ve emekleri ile katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

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VSY Biotechnology

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