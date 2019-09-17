İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology çalışanları, "İyilik Yolunda Tekrar Destek Olmaya Var mısınız?" projesi kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology, misyonu doğrultusunda insanların hayatına değer katmaya, sağlıklarını güçlendirmek için katkı sağlamaya devam ederken, bir yandan da gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile bu misyonunu destekliyor.

VSY Biotechnology ailesi, dönem dönem kan bağışı etkinliği düzenliyor. Yılbaşında gerçekleştirilen toplu kan bağışının ardından bu yıl ikinci kez Türk Kızılayı'nın kan verme aracı, şirketin İstanbul Tuzla'daki tesisine davet edildi. 300'ün üzerinde istihdam sağlayan VSY Biotechnology, çalışanları ile "İyilik Yolunda Tekrar Destek Olmaya Var mısınız?" projesi kapsamında gün boyunca Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Gönüllüler, Türk Kızılayı'na bağışta bulunarak, kan ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadı.

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin de kan bağışında bulunanlar arasında yer aldı.