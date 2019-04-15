VSY Biotechnology TÜBİTAK ile yeni projeye başlıyor

İSTANBUL (AA) - Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Birinci Faz Çağrısı kapsamında, VSY Biotechnology tarafından başvurusu gerçekleştirilen yeni göz içi lens geliştirme ve üretimi projesi, TÜBİTAK tarafından onaylandı.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, SAYEM Birinci Faz Çağrısı kapsamında, yüksek katma değerli ürün veya ürün grubu geliştirilmesi amacıyla oluşturularak TÜBİTAK’a başvurusu yapılan projeler arasından VSY Biotechnology’nin "Ön Yüklü Enjektör Sistemi İle Entegre, Yeni Nesil Yüksek Stabilizasyona Sahip Sinüzodial Optik Tasarımlı Hidrofobik Göz İçi Lensi Geliştirilmesi ve Üretimi" çalışması onaylandı.

Proje kapsamında, ön yüklü kullanıma hazır enjektör sistemi ile entegre, yüksek stabilizasyona sahip sinuzoidal optik tasarımlı hidrofobik göz içi lensinin ticari olarak üretilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması planlanıyor.

Prototip çalışmaları tamamlanmış olan ürünün temelini; teknoloji hazırlık seviyesi 5 olan yeni nesil hidrofobik lens formülasyonu, patent başvuruları yapılmış optik tasarımı ve ön yüklü enjektör sistemi oluşturuyor. Hedeflenen ürün, temel eczacılık ürünleri kategorisinde yer alan bir biyouyumlu malzemeden yapılacak.