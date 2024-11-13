VSync nasıl kapatılır ve nasıl açılır? VSync kapatma ve açma

Günümüzde birçok farklı video oyunu vardır. Her oyun türü kişilerin beklentilerini karşılamak amacıyla üretilmiştir. Oyun oynarken kullanıcıları en rahatsız eden durumlardan biri ekran yırtılmasıdır. Bu problem monitör ile ekran kartı arasındaki iletişimin kopuk olmasından dolayı yaşanmaktadır. Bu durumun giderilmesinde VCync denilen, Türkçe karşılığı" dikey senkronizasyon" olarak bilinen teknolojiden yararlanılmaktadır.

VSync nasıl açılır?

Video oyunlarından beklenen performansın karşılanabilmesi için bazı donanım parçalarına ihtiyaç duyulur. Bu donanım parçalarından biri ekran kartlarıdır. Ekran kartlarının kaliteli olması oyunlardaki görüntünün iyi olmasında büyük bir role sahiptir. Ancak bazı durumlarda ekran kartının işlevi yetersiz kalabilir ve oyun severler VSync seçeneğini aktifleştirmek isteyebilir.

VSync, ekran kartı tarafından meydana getirilen görüntülerin monitöre aktarılmasında önemli bir rol oynar. Ekran kartı tarafından üretilen görüntü karelerinin monitörün yenileme hızı ile eşleştirilmesi, VSync teknolojisi sayesinde olur. Oyun deneyimini iyileştirmek için VSync açma işlemini yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar genel olarak şu şekildedir:

İlk önce “Ekran Kartı Ayarları” kısmına giriş yapınız.

Ekran Kartı Ayarları kısmı “Kontrol Paneli” denilen alanda yer alır.

Ardından ayarlar bölümünde “3D Ayarları” yazan yere tıklayınız.

Bu bölümde “VSync” seçeneğinin yazılı olduğu bir alan bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklayarak devam ediniz.

VSync seçeneğini aktif hale getirdikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayıp, çıkış yapabilirsiniz.

VSync nasıl kapatılır?

Video oyunlarında görüntü kalitesinin yüksek olması oyun oynayan kişiler için son derece önemli bir konudur. Ekran kartı ile monitör arasındaki iletişimde aksaklıklar meydana geldiğinde ortaya ekran kırılması veya yırtılması gibi sorunlar çıkabilmektedir. Bu sorunları gidermek ve oyun kalitesini yükseltmek için VSync özelliği kullanılır.

Ancak bazı durumlarda oyun severler VSync kapatma işlemine ihtiyaç duyabilir. Bu özellik her ne kadar oyun deneyimi performansını yukarı taşısa da fps değerinin düşmesine ve GPU performansının olumsuz yönde etkilemesine neden olabilmektedir. VSync seçeneğini bilgisayarınızın ekran kartı ayarları bölümünden de kapatabileceğiniz gibi oyun içinden de yapabilirsiniz. Bu bağlamda VSync seçeneğini kapatmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar kısaca şu şekildedir: