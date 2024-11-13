VSync nedir, ne işe yarar? VSync açılmalı mı, FPS düşürür mü?

Online olarak oyun oynayan kullanıcılar için oyunun kalitesi son derece önemli bir konudur. Oyun anında yaşanan birtakım sorunlar oyun severler için can sıkıcı bir hâle dönüşebilmektedir. Oyunların akıcı bir şekilde devam edebilmesinde işlemci, ekran kartı gibi çeşitli donanımlarında etkisi bir hayli büyüktür. Bu donanımlardan beklenen performans yetersiz kaldığında VSync denilen teknoloji devreye girmektedir.

VSync nedir?

Online olarak oynan video oyunlarında kişilerin karşılarına önemli özellikleri barındıran birbirinden farklı terimler çıkabilmektedir. Bu terimlerden biri VCync teknolojisidir. Vertical Synchronization sözcüklerinin baş harflerinden meydana gelen bu teknoloji, video oyunu oynayan kişiler için son derece önemlidir. VSync Türkçesi ise “dikey senkronizasyon” şeklindedir. Bu teknolojinin “dikey” olarak adlandırılmasındaki ana neden video oyunlarında dikey olarak oluşan görüntü sorunlarıdır.

VSync ne işe yarar?

Kişilerin video oyunlarını kaliteli bir şekilde oynayabilmesi için bazı donanımlara gereksinim duyulmaktadır. Ancak bazı zamanlarda bu donanımlardan beklenen performans tam olarak alınamayabilmektedir. Böyle durumlarda VSync teknolojisinden faydalanılmakta ve görüntü ile alakalı problemler giderilmektedir.

Oyun anında ekran görüntüsünde birtakım bozulmalar görülebilmektedir. Özellikle yüksek FPS değerine sahip oyunlarda karakteri hareket ettirirken ekran yırtılması denilen durum meydana gelebilmektedir. VSync teknolojisi, monitör ile ekran kartı arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bu teknoloji kullanıldığı zaman ekrandaki anlık görüntü bozulmaları önlenmektedir.

VSync açılmalı mı?

Oyunlarda karşılaşılan ekran görüntüsü sorunları, kullanıcıların oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyen en önemli sorunlardan biridir. Oyun oynama esnasında düzenli olarak monitörle ekran kartı arasında bilgi alışverişi durumu yaşanır. Bu bilgi alışverişi yapılırken ekran kartıyla ilgili bir sorun meydana gelirse oyunda birtakım görüntü bozulmaları ile karşılaşılır. Ekran kartından monitöre aktarılan görüntünün FPSdeğerinin normal değerlerde olması son derece önemlidir. Bu değer monitör tazeleme hızından fazla olduğu takdirde görüntü sorunları ortaya çıkabilmektedir.

VSync Valorant video oyununda da zaman zaman tercih edilmektedir. Oyun oynama sırasında ekranda çok fazla görüntü bozulmaları yaşandığında VSync seçeneği kullanılmaktadır.

VSync FPS düşürür mü?

Video oyunlarında kullanılan VSync teknolojisinin en önemli avantajlarından biri, ekran yırtılmalarını engellemektir. Oyun oynarken bu teknoloji kullanıldığında FPS değerinde sabitlenme meydana gelmektedir. Bu sabitlenme bazı kullanıcılar için yeterli olurken bazıları için yeterli olmayabilir. Bu durum tamamen oynanan oyun çeşidine göre farklılık göstermektedir. Oyunlarda tercih edilen VSync seçeneği FPS değerini düşürüp sabitlemektedir.