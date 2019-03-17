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Vucic: “Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yasa ve düzenin korunacağı sözünü vererek, “Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir” dedi.Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılan göstericiler, Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayını basmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yasa ve düzenin korunacağı sözünü vererek, “Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir” dedi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılan göstericiler, Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayını basmıştı. Olayların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bugün ulusa seslendi. Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenleyen Vucic, ülkede yasa ve düzenin korunacağı sözünü verdi. Vucic basın açıklaması yaptığı sırada ise yüzlerce kişi bina dışında Vucic’in istifasını talep etmek üzere bir araya geldi. Vucic, konuşmasında muhalifleri “holigan” olarak tanımladı.
“Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir” diyen Vucic, şiddetin sona erdiğini ve şiddete başvuran herkesin karşılığını alacağını ifade etti. Vucic, halkından destek beklediğini dile getirdi.

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