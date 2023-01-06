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Vücuda olan faydaları inanılmaz! İltihabı bitiriyor, kolesterolü düşürüyor

06.01.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamur işlerinde sık sık kullanılan çörek otu yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Çörek otuna olan ilgi faydalarını öğrenenler tarafından her sene giderek artıyor. Çörek otu, posası ve yağıyla vücuda farklı farklı faydalar sağlıyor. İşte çörek otunun saymakla bitmeyen faydaları...

Vücuda olan faydaları inanılmaz! İltihabı bitiriyor, kolesterolü düşürüyor

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki etkilerine güvenen kişilerin vazgeçilmezi olan çörek otu bir baharat olarak biliniyor. Çörek otunun ve posasının faydaları duyanları şaşırtıyor. Çörek otunun sağlığa olan faydalarını artırmak için kahvaltıda ya da akşam yemeklerinizin öncesinde bir tatlı kaşığı çörek otu yutabilir ya da çiğneyebilirsiniz.

ÇÖREK OTU FAYDALARI

İLTİHABI VE KARACİĞER HASARINI ÖNLER

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Hücrelerin serbest radikallerden koruyan antioksidanlar, çörek otu yağında bolca bulunur. Timokinon bu bileşiklerden biridir. Bu bileşik akciğerler için iyidir, iltihap önleyici ve karaciğer hasarını önlemeye yardımcıdır.

TEHLİKELİ HASTALIKLARIN RİSKLERİNİ DÜŞÜRÜR

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Çörek otu yağı anti-inflamatuvar özelliğini antioksidanlardan alır. Vücuttaki iltihapla savaşmaya yardım ederken kalp hastalıkları, diyabet ve Alzheimer gibi kronik hastalıkların riskini düşürmede etkili olabilir. Kan, kolon ve akciğer kanserleri riskini düşürebileceği iddiası da vardır. Ancak bununla ilgili bilimsel veriye ihtiyaç duyulur.

SOLUNUMA YARDIMCIDIR

Bronşial astım gibi durumlara karşı koruma sağlayarak akciğer sağlığına olumlu katkı yapar. Astımın solunum yolları üzerinde yaratabileceği iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

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Bazı araştırmalar, çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu iddia yine antioksidanlara dayandırılmıştır.

KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DENGELER

Çörek otu takviyesi alan Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinir. Kan şekeri seviyesini dengede tutmak sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Düzensiz kan şekeri seviyeleri kalp ve böbrek hastalığı riskini artırabilir. Kısa vadede ise enerjinizi ve ruh halinizi etkileyebilir.

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HAFIZAYI KUVVETLENDİRİR

Hafıza ve odaklanma konusunda da etkili olabileceği söylenir. Küçük ölçekli bir araştırmada çörek otu yağının hafıza, dikkat ve biliş ile ilgili olumlu etkileri olabileceği belirtildi.

SEDEF HASTALIĞI VE AKNEYE İYİ GELİR

Araştırmalara göre, çörek otu yağı antipsoriatik içeriği sayesinde sedef hastalığı ve akne tedavisinde faydalar sağlar. Ancak daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. Tıkanmış gözeneklerin açılmasına ve yağlı ciltlerde yağı kontrol etmekte iyi olabilir. A, B ve C vitamini içeren çörek otu yağı, cildin nemini korumasına yardımcı olur. Cilde sağlıklı bir esneklik kazandırır. Sağlıklı yağ asitleriyle birlikte yaşlanmayla belirginleşen yüz çizgilerini iyileştirmeye katkı sağlar. A vitamini, amino asitler ve yağ asitleri cilt hücrelerini yenilemek için birlikte çalışırlar. Çörek otu yağı, zamanla ciltte görülebilen renk değişimlerinin önüne geçebilir. Lekelerin ve kızarıklıkların da görünümünü azaltabilir.

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ÇÖREK OTUNUN DİĞER FAYDALARI

  • Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.
  • Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.
  • Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.
  • Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.
  • Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.
  • Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.
  • Yine KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.
  • Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.
  • Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.
  • Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.
  • Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.
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