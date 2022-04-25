HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Vücudu toksinlerden temizleyen 5 etkili besin

Vücudu toksinlerden temizleyen 5 etkili besin

25.04.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz ayları yaklaştıkça alınan fazla kiloların verilmesi ve vücuttaki ödemin atılması gündem konusu oluyor. Yaz aylarına fit girmek isteyenler bu dönemlerde diyet yapmaya başlıyorlar. Fakat bu diyetlerin birçoğu istenilen etkiyi yaratmıyor. Diyet yaparken kullanılan besinlere dikkat etmek gerekiyor. İşte kilo atmanıza yardımcı olacak 5 etkili besin…

Vücudu toksinlerden temizleyen 5 etkili besin

Vücuttaki kiloları ve toksinleri atmak için çeşitli yöntemler yapılıyor. Bu yöntemler çoğu zaman istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Toksinleri vücuttan uzaklaştırmak için doğru besinleri kullanmak, bol su içmek ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Toksinler tarafından tıkanma ile karşı karşıya kalan vücut tepki verir. Atıkları yakar veya karaciğer, böbrekler, bağırsaklar vb. yoluyla ortadan kaldırmaya çalışır. Atıkların atılımı ayrıca cilt yoluyla akne ve kırmızı lekeler şeklinde, solunum yolu yoluyla, idrar yolu yoluyla, sindirim sistemi yoluyla, ve gaz üretimiyle gerçekleşir. Bu doğal çıkış kapıları yeterli olmadığında ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar.

BOL SU İÇİN VE KAHVEYE ARA VERİN

T7

Vücut, toksinlerin artmasıyla başa çıkmak için beş organla donatılmıştır: Karaciğer, bağırsaklar, böbrekler, deri ve akciğerler. Bu boşaltım organları kan ve lenfteki atıkları filtreler ve vücudun dışına atar. Toksinlerin atılımını destekleyebilecek şifalı bitkiler, meyve suları ve detoks edici özelliklere sahip gıdalar bu süreçte en büyük destekçilerdir. Su alımı da çok önemlidir. İdeal olarak su ve limon dilimleri, çeşitli otlar, taze organik meyveler ile çaylarla sabah 1 litre, öğleden sonra 1 litre ve akşam 1 litre sıvı alımı önerilir. Detoks sürecinde kahveye ara verilmesi önerilir. Kahve vücudu uyandırmaz, bu bir efsane. Kafein tüketildikten 5 saat sonra etkisini gösterirken, örneğin yeşil çay doğrudan etkisini gösterir. Su tüm organları ve hücreleri nemlendirir ve vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

LİMON

T2

Karaciğer, detoks sürecinde öncelikli bir organdır. Çünkü esas olarak vücutta dolaşan atıkların atılmasından ve toksinlerin yok edilmesinden sorumludur. Karaciğeri canlandırmak için taze limon suyunu sıcak su ile karıştırıp içerek güne başlayabilirsiniz. Limonun uyarıcı ve antiseptik özellikleri, tıkanmış karaciğere enerji vermede oldukça etkilidir.

YEŞİLLİKLER

T3

Detoks denilince akla otomatik olarak yeşil gıda alımı gelir. Detoks sürecinde sebzeler filizler çok önemlidir. Başlangıçta yemeklerinizin yarısı salata, sebze ve yeşilliklerden oluşurken ilerleyen günlerde tabağınızın yüzde 80'i bunlardan oluşur.

KARAHİNDİBA

T4

Karahindibanın böbrekleri ve karaciğeri temizlediği bilinmektedir. Büyük temizleyici olarak adlandırılır. Salatalarda yiyebilir veya çay yapabilirsiniz. Karahindiba köklerinden çay yaparken biberiye ve ısırgan otu (yarım litre suya her biri dört tutam) da kullanabilirsiniz.

MUZ

T6

Akciğerler her şeyden önce gazlı atıkları ortadan kaldırmanın bir yoludur, ancak aşırı yeme ve kirlilik nedeniyle katı atıkları da (balgam) atarlar. Muzlar akciğerlerin yardımcısıdır. Yapraklar çay olarak kullanılabilir (bir litre kaynar suda 100 gr yaprak). Yüksek potasyum içeriğiyle muzlar akciğeri temizlemek için mükemmeldir.

HODAN OTU

T5

Cilt karaciğer, bağırsaklar veya böbreklerdeki tıkanıklığı yansıtır. Terde çözünen maddelerin çıkış yolu cilttir. Ayrıca yağ bezleri yoluyla da atıklar ciltten atılır. Cildin tabaksı olan epidermisin dalgalı bazal tabakası, atıkları faydalı maddelere yeniden dönüştürebilir. Cilt detoksuna yardımcı olmak için terletici ve idrar söktürücü hodan otunu kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı hodan çiçeğini yarım litre suda 15 dakika demleyin ve günde dört bardağa kadar tüketin. Ayrıca hodan yağı kapsülleri de alabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok riskli! Vücudunuzu mutlaka kontrol edinÇok riskli! Vücudunuzu mutlaka kontrol edin
Zabıta kendini böyle savundu: Namaz kılıyordumZabıta kendini böyle savundu: Namaz kılıyordum
Skandal 'Türkiye' provokasyonu!Skandal 'Türkiye' provokasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat: Son günlerde artıyor

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat: Son günlerde artıyor

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

Hastane savaş alanına döndü! Bakan Koca'dan açıklama geldi

Hastane savaş alanına döndü! Bakan Koca'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.