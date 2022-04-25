Vücudu toksinlerden temizleyen 5 etkili besin

Vücuttaki kiloları ve toksinleri atmak için çeşitli yöntemler yapılıyor. Bu yöntemler çoğu zaman istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Toksinleri vücuttan uzaklaştırmak için doğru besinleri kullanmak, bol su içmek ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Toksinler tarafından tıkanma ile karşı karşıya kalan vücut tepki verir. Atıkları yakar veya karaciğer, böbrekler, bağırsaklar vb. yoluyla ortadan kaldırmaya çalışır. Atıkların atılımı ayrıca cilt yoluyla akne ve kırmızı lekeler şeklinde, solunum yolu yoluyla, idrar yolu yoluyla, sindirim sistemi yoluyla, ve gaz üretimiyle gerçekleşir. Bu doğal çıkış kapıları yeterli olmadığında ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar.

BOL SU İÇİN VE KAHVEYE ARA VERİN

Vücut, toksinlerin artmasıyla başa çıkmak için beş organla donatılmıştır: Karaciğer, bağırsaklar, böbrekler, deri ve akciğerler. Bu boşaltım organları kan ve lenfteki atıkları filtreler ve vücudun dışına atar. Toksinlerin atılımını destekleyebilecek şifalı bitkiler, meyve suları ve detoks edici özelliklere sahip gıdalar bu süreçte en büyük destekçilerdir. Su alımı da çok önemlidir. İdeal olarak su ve limon dilimleri, çeşitli otlar, taze organik meyveler ile çaylarla sabah 1 litre, öğleden sonra 1 litre ve akşam 1 litre sıvı alımı önerilir. Detoks sürecinde kahveye ara verilmesi önerilir. Kahve vücudu uyandırmaz, bu bir efsane. Kafein tüketildikten 5 saat sonra etkisini gösterirken, örneğin yeşil çay doğrudan etkisini gösterir. Su tüm organları ve hücreleri nemlendirir ve vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

LİMON

Karaciğer, detoks sürecinde öncelikli bir organdır. Çünkü esas olarak vücutta dolaşan atıkların atılmasından ve toksinlerin yok edilmesinden sorumludur. Karaciğeri canlandırmak için taze limon suyunu sıcak su ile karıştırıp içerek güne başlayabilirsiniz. Limonun uyarıcı ve antiseptik özellikleri, tıkanmış karaciğere enerji vermede oldukça etkilidir.

YEŞİLLİKLER

Detoks denilince akla otomatik olarak yeşil gıda alımı gelir. Detoks sürecinde sebzeler filizler çok önemlidir. Başlangıçta yemeklerinizin yarısı salata, sebze ve yeşilliklerden oluşurken ilerleyen günlerde tabağınızın yüzde 80'i bunlardan oluşur.

KARAHİNDİBA

Karahindibanın böbrekleri ve karaciğeri temizlediği bilinmektedir. Büyük temizleyici olarak adlandırılır. Salatalarda yiyebilir veya çay yapabilirsiniz. Karahindiba köklerinden çay yaparken biberiye ve ısırgan otu (yarım litre suya her biri dört tutam) da kullanabilirsiniz.

MUZ

Akciğerler her şeyden önce gazlı atıkları ortadan kaldırmanın bir yoludur, ancak aşırı yeme ve kirlilik nedeniyle katı atıkları da (balgam) atarlar. Muzlar akciğerlerin yardımcısıdır. Yapraklar çay olarak kullanılabilir (bir litre kaynar suda 100 gr yaprak). Yüksek potasyum içeriğiyle muzlar akciğeri temizlemek için mükemmeldir.

HODAN OTU

Cilt karaciğer, bağırsaklar veya böbreklerdeki tıkanıklığı yansıtır. Terde çözünen maddelerin çıkış yolu cilttir. Ayrıca yağ bezleri yoluyla da atıklar ciltten atılır. Cildin tabaksı olan epidermisin dalgalı bazal tabakası, atıkları faydalı maddelere yeniden dönüştürebilir. Cilt detoksuna yardımcı olmak için terletici ve idrar söktürücü hodan otunu kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı hodan çiçeğini yarım litre suda 15 dakika demleyin ve günde dört bardağa kadar tüketin. Ayrıca hodan yağı kapsülleri de alabilirsiniz.



